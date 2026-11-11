Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не намерена лично представлять Европу на возможных мирных переговорах с Россией. Она считает, что ключевую роль в этом процессе должны играть общеевропейские институты. Об этом сообщает датское агентство Ritzau.

Во время публичного мероприятия в Копенгагенском университете, где также присутствовал Владимир Зеленский, журналист Расмус Тантхольд спросил главу датского правительства, готова ли она стать голосом Европы на переговорах об урегулировании украинского конфликта.

«Нет. Надеюсь, я буду частью голоса Европы. Но наши институты должны играть центральную роль в этой работе», — ответила Фредериксен.

При этом премьер подчеркнула, что вопрос европейского представительства ещё предстоит обсудить. По её словам, консультации продолжатся на встрече лидеров ЕС в Дублине.

Сам Зеленский во время визита в Данию призвал европейские страны определиться с единым переговорщиком до конца ноября. По его мнению, представитель должен получить мандат от европейских государств, чтобы участвовать в обсуждении условий завершения конфликта.

Дискуссия развернулась на фоне переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, начавшихся 10 ноября. Европейские представители пока не участвуют в основном трёхстороннем формате.

Ранее Life.ru сообщал, что Фредериксен критиковала несогласованные с европейскими партнёрами контакты лидеров Финляндии и Норвегии с Владимиром Путиным. Датский премьер тогда призвала европейские страны выступать с единой позицией.