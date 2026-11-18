Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников на Северский район Краснодарского края. Кроме того, из-за падения обломков БПЛА загорелись два предприятия. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия атаки зафиксировали сразу по девяти адресам. Фрагменты беспилотников обнаружили во дворах частных домов и на улицах. В нескольких зданиях взрывной волной выбило окна, а у одного жилого дома оказалась повреждена кровля.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Специалистам предстоит установить масштабы повреждений и устранить последствия атаки.

Ранее Life.ru сообщал о другом массированном налёте на Северский район, произошедшем 16 ноября. Тогда атака продолжалась около пяти часов, а число пострадавших достигло шести человек. Позднее стало известно, что среди раненых были двое детей. Троих жителей госпитализировали, остальным оказали помощь амбулаторно. Обломки дронов обнаружили по 19 адресам в станицах Северской и Дербентской, а также посёлке Ильском.