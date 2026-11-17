Масштабные сбои в крупнейших банках США могли быть вызваны не только кибератаками, но и общим состоянием электронной инфраструктуры. Такую версию высказал политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, проблемы с американской инфраструктурой в последнее время действительно серьёзные, и банковская сфера — не исключение.

На фоне слухов о «цифровом апокалипсисе» хакеры атаковали сайты 178 организаций, включая крупные компании и СМИ. Под угрозой оказались деньги и данные миллионов пользователей.

Дудаков напомнил о недавнем глобальном сбое в авиасообщении в США. Старую инфраструктуру, которой около полувека, попытались перевести на новые рельсы, компьютеризировать и внедрить алгоритмы искусственного интеллекта, но обветшалая система не выдержала. Авиасообщение по всей стране приостанавливали на несколько часов, что вызвало транспортно-логистический коллапс.

Теперь похожую проблему испытывают банки, чья компьютерная инфраструктура создавалась много десятилетий назад. По словам эксперта, она «на ладан дышит».

Дудаков не исключает и серьёзных кибератак — например, со стороны северокорейских хакеров. Но допускает, что это просто общий симптом инфраструктурных проблем, с которыми Америка сталкивается и будет сталкиваться всё больше.

«Это просто симптом болезни, с которой сейчас Америка и американская экономика будет в любом случае сталкиваться. И далеко не обязательно, что за этим стоят какие-то зловещие хакеры», — приводит «Царьград» слова политолога.

Ранее Life.ru сообщал, что масштабный авиасбой в США привёл к отмене более 17 тысяч рейсов, установив 35-летний рекорд. Сильнее всего пострадала American Airlines, отменившая свыше 5,3 тысячи перелётов. По данным Bloomberg, технический коллапс превзошёл даже кризис Southwest Airlines в 2022 году, когда перевозчик отменил более 16,9 тысячи рейсов. При этом последствия сбоя продолжали сказываться на расписании и после возобновления полётов. А до этого в США произошёл массовый сбой в работе четырёх крупнейших банков. Тысячи американцев пожаловались на невозможность войти в личные кабинеты, проверить состояние счетов и провести финансовые операции.