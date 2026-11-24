На Москву 24 ноября обрушится мощный снегопад, общая масса осадков от которого будет сопоставима с весом 400 Останкинских телебашен. Такое необычное сравнение привёл ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Из-за надвигающейся метели столичные власти призвали автомобилистов отказаться от личного транспорта и пересесть на метро.

«В Москве выпадет снега массой, эквивалентной 400 Останкинским телебашням, вмороженным в сугроб!» — написал синоптик в своём Telegram-канале, передаёт Агентство городских новостей «Москва».

По прогнозу Тишковца, снег должен начаться около 11:00 и постепенно усиливаться. Во второй половине дня столицу ожидают сильные осадки и метель. Температура воздуха будет держаться около нуля градусов, а северный ветер усилится до 7–12 метров в секунду.

Согласно оценкам Гидрометцентра, за 24–25 ноября высота снежного покрова в Московском регионе может достигнуть 10–15 сантиметров, что примерно вдвое превышает обычные показатели для конца осени.

На фоне ухудшения погоды столичный Дептранс предупредил водителей о серьёзных затруднениях движения. Вечером 24 ноября загруженность дорог может достигнуть восьми баллов.

Автомобилистам советуют по возможности отказаться от поездок на личных машинах, особенно в часы пик, и воспользоваться городским транспортом. Тем, кому всё же необходимо сесть за руль, рекомендуют заранее планировать маршрут, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров.

В Москве и Подмосковье также объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за снега, метели, гололедицы и сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 26 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что Москву накроет сильнейший снегопад сезона, который может продолжаться почти двое суток. По прогнозам специалистов, мощный циклон принесёт обильные осадки не только в столицу, но и в соседние регионы Центральной России.