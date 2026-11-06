В Таиланде 29-летний россиянин погиб в ДТП на острове Пхукет. Мотоцикл Triumph, которым управлял молодой человек, столкнулся с чёрным Mercedes местной жительницы. От полученных травм байкер скончался на месте происшествия.

На Пхукете 29-летний россиянин погиб при столкновении мотоцикла с Mercedes. Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, погибшего звали Илья, он приехал из Санкт-Петербурга. Авария произошла вечером 5 ноября на улице Чалермпракиат Рама IX в районе Ратсада. За рулём легкового автомобиля находилась 45-летняя жительница Таиланда по имени Патчарин.

На Пхукете 29-летний россиянин погиб при столкновении мотоцикла с Mercedes. Фото © Telegram / SHOT

Предварительно, мотоцикл врезался в заднюю часть иномарки. Как утверждает SHOT, от удара автомобиль развернуло. Местное издание The Phuket News подтверждает, что Mercedes получил серьёзные повреждения задней левой части кузова, а жёлтый Triumph оказался сильно разбит.

Сотрудники полиции прибыли на место аварии и приступили к выяснению обстоятельств столкновения. Правоохранители опрашивают участников и собирают доказательства. Окончательные причины происшествия пока не установлены.

Как выяснил SHOT, в России Илья занимался предпринимательством. В мае 2026 года он вместе с друзьями открыл компанию. Молодой человек также публиковал в социальных сетях видеозаписи поездок на своём мотоцикле по Пхукету.

Ранее Life.ru рассказывал о другой смертельной аварии на Пхукете. В начале октября после ДТП скончался 32-летний россиянин. Позднее генконсульство РФ сообщило, что участником того же происшествия оказался 17-летний гражданин России, которого госпитализировали в состоянии комы. Дипломаты поддерживали связь с его матерью и помогали родственникам погибшего с возвращением тела на родину.