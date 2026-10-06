Генконсульство оказывает помощь семье погибшего в ДТП на Пхукете россиянина
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Один россиянин погиб, а 17-летний гражданин РФ впал в кому после ДТП с двумя мотоциклами на Пхукете. Подробности произошедшего сообщил генконсул России в островной провинции Егор Иванов.
Авария произошла 5 октября около трёх часов ночи по местному времени. Погибшему россиянину было 32 года, сейчас дипломаты помогают его родственникам с репатриацией тела.
«Сегодня был идентифицирован второй участник этой аварии — 17-летний гражданин России, который в состоянии комы госпитализирован в одно из лечебных учреждений провинции», — рассказал Иванов ТАСС.
По словам генконсула, подростку оказывают необходимую медицинскую помощь. Сотрудники дипмиссии находятся на связи с его матерью.
Третьим пострадавшим оказался гражданин Таиланда. Он также получил серьёзные травмы. Обстоятельства столкновения устанавливают местные правоохранительные органы.
Ранее Life.ru сообщал о гибели россиянина в этой аварии на Пхукете. Тогда Генконсульство уточняло, что мужчина умер от полученных травм в больнице. Позднее стало известно, что пропавшего 17-летнего россиянина обнаружили в медучреждении в состоянии комы. Дипломаты теперь подтвердили, что юноша был участником того же ДТП. У подростка повреждены челюсть, нос и область вокруг глаз, обнаружены многочисленные переломы и трещины лицевых костей.
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