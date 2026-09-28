На полке 50 рублей, в чеке – 300: В ГД предложили запретить ценники-ловушки в магазинах

Магазины следует обязать крупно указывать на ценниках итоговую стоимость уже расфасованного товара, а цену за 100 граммов или килограмм оставить лишь в качестве справочной. С такой инициативой в беседе с Life.ru выступил депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам парламентария, сейчас покупатель может увидеть на ценнике крупную надпись «50 рублей за 100 граммов», взять запечатанную пачку печенья или кусок сыра, а уже на кассе обнаружить, что вся упаковка весом 600 граммов стоит 300 рублей.

«Если товар уже расфасован и запечатан, покупатель не может отсыпать себе часть — он обязан взять всю упаковку. Значит, и цена на ценнике должна быть за всю упаковку», — заявил Панеш.

Депутат предлагает закрепить правило, согласно которому для товаров в закрытой потребительской упаковке основным и самым заметным на ценнике должен стать полный ценник за конкретную пачку. Стоимость за 100 граммов, килограмм или другую единицу веса можно будет размещать рядом меньшим шрифтом. Для мультипаков итоговая цена должна указываться сразу за весь набор.

Пожилые люди, люди со слабым зрением, покупатели с детьми — все они должны иметь возможность быстро понять, сколько денег они заплатят на кассе. Ценник, где крупно написано «50 рублей за 100 граммов», а мелко — «300 рублей за упаковку», вводит в заблуждение. Каплан Панеш Депутат Госдумы

Сейчас действующие правила продажи товаров обязывают магазины размещать ценники с указанием цены за единицу товара либо за единицу измерения — например, вес. Панеш предлагает дополнительно закрепить приоритет полной стоимости именно для заранее расфасованных товаров, вес которых покупатель изменить не может.

«Если товар нельзя развесить самому, то и цена должна быть указана за то, что покупатель реально кладёт в корзину. Ценник — это не место для маркетинговых игр. Покупатель имеет право видеть реальную стоимость товара, который он берёт в руки», — заключил депутат.

Ранее Life.ru рассказывал о другой инициативе Панеша, который предложил обязать торговые сети заранее и на видном месте указывать стоимость пакетов. Депутат тогда также призвал проверить обоснованность высоких наценок на упаковку в магазинах.