На Сахалине суд признал недействительной продажу квартиры и восстановил право собственности за её бывшим владельцем, который к моменту разбирательства уже умер. Сделку оспорила дочь мужчины, заявившая, что отец из-за заболеваний не понимал, какие документы подписывает. Жильё продали за 2 млн рублей при рыночной стоимости не менее 5 млн. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Сахалинской области.

Женщина узнала о продаже квартиры только после смерти отца. По её словам, мужчина не собирался расставаться с недвижимостью, поскольку это было его единственное жильё. Дочь обратилась в Долинский городской суд с требованием аннулировать договор купли-продажи.

Покупатель с иском не согласился. Он утверждал, что действовал добросовестно, продавец находился в адекватном состоянии и добровольно подписал документы, а деньги за квартиру были переданы.

Однако в ходе разбирательства выяснилось, что убедительных доказательств передачи средств у покупателя нет. Суд также обратил внимание на стоимость недвижимости: жильё, оценивавшееся не менее чем в 5 млн рублей, продали всего за 2 млн.

Решающими оказались медицинские обстоятельства. Изучив сведения о заболеваниях мужчины и заключение комиссии экспертов, суд пришёл к выводу, что в момент подписания договора продавец не мог в полной мере понимать значение своих действий и руководить ими.

В результате договор купли-продажи признали недействительным, запись о праве собственности покупателя исключили из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а прежнюю регистрацию восстановили на имя умершего мужчины.

Фактически квартира должна вернуться в состав имущества бывшего собственника, права на которое смогут оформить наследники. При этом судебное решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Примечательно, что покупатель не только потерял право собственности по решению суда, но и не смог подтвердить право на возврат уплаченных денег. Утверждения о расчёте с продавцом не были подкреплены убедительными доказательствами.

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