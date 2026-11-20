На банковском счёте певицы Анны Седоковой на момент смерти её бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, находились 63 миллиона рублей. Теперь родственники погибшего спортсмена намерены добиваться раздела этих денег через суд. Об этом РИА Новости сообщила адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

По словам юриста, на предыдущем заседании представители родственников попросили суд запросить сведения о банковских счетах артистки. Истцы хотят установить, какими суммами Седокова располагала до подачи заявления о разводе и сколько денег оставалось после расторжения брака.

«Нам пришёл ответ из одного банка, что на дату смерти Тиммы на счёте Седоковой было 63 миллиона рублей, ждём ответы ещё из четырёх банков и системы PayPal», — рассказала Гаврилова.

Адвокат уточнила, что семья спортсмена планирует заявить требование о разделе обнаруженных средств. При этом окончательный размер возможной компенсации пока неизвестен.

Денежные средства стали новым предметом разбирательства, которое ранее касалось преимущественно недвижимости. Родственники Тиммы уже потребовали взыскать с певицы четверть стоимости пяти нежилых помещений, связанных, по утверждению истцов, со сделками баскетболиста. Кроме того, семья продолжает претендовать на долю от стоимости квартиры в московском жилом комплексе «Алые паруса», приобретённой во время брака.

В свою очередь, защита Седоковой не согласна с имущественными претензиями. Адвокаты певицы утверждают, что супруги использовали собственные средства при покупке спорных объектов. Также представители артистки ранее представили суду доверенность, которую Тимма при жизни оформил на Седокову сроком на 20 лет.

Следующее заседание по делу назначено на 11 декабря. Стороны продолжат выяснять происхождение денежных средств и обстоятельства приобретения недвижимости.

Напомним, брак Анны Седоковой и Яниса Тиммы был расторгнут 9 декабря 2024 года. Спустя неделю спортсмена нашли мёртвым в Москве. По данным правоохранительных органов, следственная проверка установила, что баскетболист совершил самоубийство.

Ранее Life.ru сообщал, что Янис Тимма при жизни оформил на Анну Седокову доверенность на распоряжение имуществом сроком на 20 лет. Документ представила защита певицы в ходе судебного разбирательства с родственниками спортсмена.