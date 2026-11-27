Полиция Северного Кипра задержала десятого члена экипажа скоростного парома Filo Jet, затонувшего 30 августа у Кирении. Следствие проверяет его причастность к сокрытию информации о трещине в корпусе судна, обнаруженной ещё в июне, сообщает Cyprus Mail.

Мужчину с инициалами S.S., гражданина Азербайджана, задержали 26 ноября в порту Фамагусты после прибытия на Северный Кипр на судне другой компании. В июле он покинул экипаж Filo Jet. Суд в Кирении разрешил удерживать его под стражей в течение суток. S.S. стал десятым задержанным по делу. Девяти другим подозреваемым, включая капитана Мустафу Оза, второго капитана Мерве Нур Сераслана и директора Filo Denizcilik Али Оздюлгера, предъявили обвинения в умышленном убийстве. 27 ноября суд должен рассмотреть вопрос об освобождении их под залог.

По версии следствия, 12 июня бывший сотрудник заметил трещину в корпусе парома, сфотографировал её и отправил снимки второму помощнику капитана Мерве Нур Сераслан. Теперь полиция намерена изучить его телефон, чтобы восстановить переписку и установить, кому именно передали информацию о повреждении. При этом следователи уже располагают сведениями о другой серии фотографий. Снимки от 17 июня, на которых запечатлены трещина в носовой части левого корпуса и ремонтные работы, отправляли капитану Мустафе Озу и представителю судоходной компании. Сераслан утверждала, что получила их от другого члена экипажа, а затем переслала руководству.

Судебное расследование также выявило обстоятельства ремонта. По показаниям следователя Мехмета Маннаша, паром прибыл в Кирению 12 июня, на следующий день его отремонтировали, а 14 июня вернули к перевозкам. Капитан и ещё один человек, как утверждает следствие, использовали неподходящие материалы, включая водостойкий клей стоимостью 400 турецких лир. После ремонта судно выполнило 79 рейсов.

Напомним, катастрофа произошла 30 августа во время рейса из Кирении в турецкий Ташуджу. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Паром начал набирать воду и опрокинулся при попытке вернуться в порт. Спасателям удалось вытащить из воды 239 человек. Погибли 27 пассажиров.

В октябре Life.ru писал, что тело россиянки Юлии Озджан, пропавшей после крушения пассажирского парома FiloJet у побережья Северного Кипра, официально опознано. Личность погибшей установили судебно-медицинские эксперты. Идентификация проводилась с помощью анализа ДНК. Помимо россиянки, специалистам удалось установить личности ещё двух погибших. Среди них оказался супруг Юлии — гражданин Турции Айхан Озджан, который также числился пропавшим после катастрофы.