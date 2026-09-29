«На шаг впереди»: Как Украина проиграла России битву за небо

Украина не успевает находить противодействие российским беспилотникам: пока Киев пытается справиться с одним поколением дронов, в России создают следующее, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Уже сейчас есть перспективные разработки, которые идут на шаг впереди систем ПВО на Украине», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Нынешние возможности ВС РФ военный эксперт связал прежде всего с перебоями в поставках вооружения и техники для украинской ПВО. По его оценке, ставка на западные комплексы, включая Patriot, оказалась ошибочной: они дороги и дефицитны.

Дополнительную проблему создаёт разница в стоимости средств нападения и защиты. Российские «Герани» выпускаются массово и обходятся сравнительно дёшево. Расходовать на их перехват ракеты стоимостью в миллионы, по мнению специалиста, экономически нецелесообразно даже при наличии исправных комплексов.

Ранее в Верховной раде заявили об утрате контроля над небом Киева. Депутат назвал ситуацию провалом властей и указал на нехватку ракет Patriot. Он также поставил вопрос о том, как столица переживёт зиму при таком состоянии ПВО.