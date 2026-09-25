На шестой сезон «Знание.Премия» поступило 14 тысяч заявок из России и 47 стран

На участие в шестом сезоне «Знание.Премия» поступило 14 тысяч заявок из всех регионов России и 47 зарубежных государств. Об этом сообщили в Российском обществе «Знание», опубликовавшем итоговый рейтинг участников.

В числе претендентов на награду оказались 9111 просветителей, 4605 проектов и 226 компаний. Больше всего обращений поступило из Москвы — 1640. Следом расположились Самарская область с 625 и Санкт-Петербург с 435, совсем немного опередивший Подмосковье, откуда прислали 433 анкеты.

В десятку наиболее активных субъектов также вошли Тульская область, ДНР, Мордовия, Татарстан, Свердловская и Ростовская области. Первые места в своих федеральных округах заняли Красноярский край, Дагестан и Приморье. Их результаты составили 232, 161 и 108 заявок соответственно.

Наибольший интерес вызвала номинация, посвящённая просветительской деятельности в образовательных организациях. В ней зарегистрировали 3912 обращений, тогда как направление обучения и наставничества собрало 2039. Ещё 1503 участника претендуют на награду за сохранение памяти о подвигах защитников Отечества.

«С первого сезона «Знание.Премия» мы получили 80 тысяч заявок из всех регионов России и 79 зарубежных стран: от Иордании до США. А россияне подают заявки не только из всех регионов России, но и из разных точек планеты: Греции, Пакистана, Туниса, Киргизии, Турции и других государств. Географические масштабы премии соразмерны статусу наших номинантов: каждый год мы видим их на сцене масштабных просветительских событий: ПМЭФ, ВЭФ, марафона «Знание.Первые»», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По его словам, участники со всей России получают поддержку своих просветительских проектов от регионального руководства и новые предложения о сотрудничестве. Прямо сейчас эксперты отбирают новых претендентов на звание просветителей и просветительских проектов года.

Впервые отдельную награду вручат самому активному субъекту страны. За звание «Просветительский регион года» поборются 36 участников, причём 28 из них привлекают к этой работе военнослужащих и ветеранов боевых действий. В отдельных территориях вовлечённость населения в соответствующие мероприятия за последние два года достигала 50–78%. О победителе снимут полнометражный документальный фильм.

До ноября экспертный совет сформирует шорт-лист в 17 номинациях. После онлайн-подготовки претенденты представят свою деятельность почётному жюри, а имена лауреатов объявят на торжественной церемонии в 2027 году. Кроме того, в каждом субъекте выберут лучшего местного просветителя и проект, оценив их вклад в развитие региона.

Шестой сезон «Знание.Премия» проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Life.ru является мультимедийным информационным партнёром премии.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова объявила о старте приёма заявок на VII Всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2026». Конкурс учреждён Минкультуры РФ. Он посвящён современным форматам освещения культурной жизни страны.