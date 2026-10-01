На тяжёлый ракетный комплекс на Восточном выделят более 20 млрд рублей

Более 20,4 млрд рублей планируется направить в 2027 году на создание космического ракетного комплекса тяжёлого класса на космодроме Восточный. Средства предусмотрены в материалах к проекту федерального бюджета.

Согласно пояснительной записке, финансирование программы составит 20 млрд 461,7 млн рублей.

Деньги предназначены не только для самого ракетного комплекса, но и для комплексов разгонных блоков и объектов инфраструктуры Восточного. Такое направление расходов предусмотрено в федеральном проекте «Суверенный конкурентоспособный доступ в космос».

Ранее Life.ru рассказывал о развитии инфраструктуры для тяжёлых ракет «Ангара» на Восточном. Во время рабочей поездки на космодром глава Роскосмоса Дмитрий Баканов осматривал технический и стартовый комплексы для «Союза-2» и инфраструктуру для «Ангары». Первый пуск тяжёлой «Ангары-А5» с Восточного состоялся в апреле 2024 года, а в 2026-м на космодроме планировали создать ещё один стартовый стол — уже для ракет лёгкого класса.