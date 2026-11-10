На Украине предложили полностью запретить аборты по желанию женщины независимо от срока беременности. Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета министров страны на фоне резкого сокращения рождаемости и продолжающегося демографического кризиса. При этом автор инициативы предлагает сохранить исключения для медицинских показаний и случаев изнасилования.

Как сообщает украинское издание ТСН, автор обращения Денис Бринза просит правительство подготовить законопроект, который отменит возможность прерывания беременности по желанию женщины. Сейчас украинское законодательство разрешает такую процедуру в течение первых 12 недель беременности.

Инициатор предлагает пересмотреть существующие нормы, сохранив возможность абортов при угрозе жизни или здоровью женщины, а также при определённых тяжёлых патологиях плода. При этом критерии медицинских исключений предлагается дополнительно ужесточить.

Отдельные ограничения предусмотрены для женщин, забеременевших в результате изнасилования. Автор петиции предлагает сократить предельный срок проведения аборта с 22 до 12 недель, а также установить обязательный десятидневный период для принятия окончательного решения.

В обращении также содержится предложение усилить ответственность за незаконное проведение абортов и принуждение женщин к прерыванию беременности. Одновременно автор выступает за расширение государственной финансовой, медицинской и психологической помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Петиция появилась на фоне серьёзных демографических проблем Украины. По данным украинского сервиса «Опендатабот», за первое полугодие 2026 года в стране зарегистрировали 73 292 рождения и 259 853 смерти. Таким образом, число умерших превысило количество новорождённых более чем в 3,5 раза.

Ранее Life.ru сообщал о рекордном падении рождаемости на Украине. По оценке украинских демографов, за шесть месяцев число новорождённых сократилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты связывают ухудшение демографической ситуации в том числе с продолжающимся конфликтом и массовым выездом населения за границу.