В украинских супермаркетах начали ограничивать продажу подсолнечного масла на фоне сообщений об ажиотажном спросе. В Днепропетровске покупатели набирают продукт десятками литров, а во Львове его уже отпускают в ограниченном количестве, сообщает издание «Телеграф».

На Украине начали скупать подсолнечное масло и ограничивать его продажу. Фото © Telegram / Инсайдер Киев

Кадры из супермаркетов Днепропетровска распространило местное издание «Инсайдер». На снимках запечатлены покупатели с тележками, заполненными бутылками растительного масла, и очереди возле касс. В одном из магазинов также появилось объявление, запрещающее приобретать более пяти литров в одни руки.

Похожие ограничения зафиксировали во Львове. В местном гипермаркете «Эпицентр» покупателям разрешили брать не больше двух литров подсолнечного масла марки «Риднокрай» за один чек. Администрация торговой точки разместила соответствующее предупреждение возле товара и извинилась за неудобства.

Ажиотаж возник на фоне остановки нескольких крупных украинских предприятий по производству растительного масла. При этом министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заверил, что реального дефицита продукции не ожидается. По его словам, имеющихся запасов достаточно для внутреннего рынка, а за первую половину ноября страна успела экспортировать 230 тысяч тонн масла.

Ранее Life.ru рассказывал, что крупнейший украинский производитель подсолнечного масла Kernel приостановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов. Решение вступило в силу 12 ноября из-за повреждений инфраструктуры и угроз безопасности сотрудников. При этом компания продолжила отгрузку готовой продукции со складов, несмотря на остановку переработки сырья. За первый квартал 2027 финансового года продажи масла агрохолдинга сократились на 48%, до 165 тысяч тонн.