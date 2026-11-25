На Украине погиб бывший офицер американской армии Гейден Фишер Миллер, сын художницы мультсериала «Люди Икс» Лоры Рейси Миллер. 26-летний гражданин США участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в составе Интернационального легиона.

Миллер погиб в Харьковской области ещё 9 октября 2025 года, однако его тело удалось вернуть и идентифицировать только недавно. На церемонию прощания в Киев из США приехала мать погибшего. Похоронить американца планируют в его родном городе Камарильо в Калифорнии.

До отправки на Украину Миллер служил в американской армии. Согласно биографии, опубликованной агентством «Укринформ», он окончил Индианский университет, прошёл подготовку в офицерской школе и школе рейнджеров, получил звание первого лейтенанта и занимал должность командира взвода.

Его мать — американская художница, иллюстратор и писательница. В 1990-х годах она работала над созданием фонов для мультсериала «Люди Икс». В феврале 2025 года Миллер выпустила детскую книгу «Ночь сверчка», которую впоследствии посвятила памяти сына.

А в конце октября Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13,5 года колонии американца Троя Джеймса Маккучона. По данным прокуратуры, он прибыл на Украину осенью 2022 года и прошёл подготовку в Интернациональном легионе ВСУ. За участие в боевых действиях американец получил более 3,5 миллиона рублей. Уже 13 ноября Следственный комитет России сообщил об установлении более четырёх тысяч иностранных наёмников из более чем 70 государств, участвовавших в конфликте на стороне Киева. Свыше тысячи иностранцев объявлены в международный розыск, 284 фигурантам вынесены обвинительные приговоры.