На Украине предъявили обвинения участникам перестрелки между СБУ и ГУР
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Сотруднику Службы безопасности Украины и военнослужащему Главного управления разведки предъявили обвинения после перестрелки в Киеве. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
По его словам, обвинения связаны с применением огнестрельного оружия во время вооружённого инцидента между представителями двух силовых структур.
«По фактам применения огнестрельного оружия двум участникам событий предъявлены обвинения: сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР», — написал Кравченко в своём Telegram-канале.
Перестрелка произошла 1 сентября в украинской столице и вызвала широкий общественный резонанс. Генпрокурор назвал произошедшее «вооружённым инцидентом» между сотрудниками СБУ и военнослужащим ГУР.
Обстоятельства конфликта и причины применения оружия устанавливаются. Украинские правоохранительные органы продолжают расследование.
Перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР произошла 2 сентября на улице Юрия Шумского в Киеве. По данным украинских СМИ, вооружённое противостояние состояло из двух эпизодов. Киевские источники допускали, что причиной столкновения могла стать борьба силовиков за контроль над мошенническими колл-центрами. По этой версии, после первой перестрелки конфликт временно погасили, однако прибытие другой группы СБУ привело к новой стрельбе.
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