На Украине предъявили обвинения участникам перестрелки между СБУ и ГУР

Сотруднику Службы безопасности Украины и военнослужащему Главного управления разведки предъявили обвинения после перестрелки в Киеве. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, обвинения связаны с применением огнестрельного оружия во время вооружённого инцидента между представителями двух силовых структур.

«По фактам применения огнестрельного оружия двум участникам событий предъявлены обвинения: сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР», — написал Кравченко в своём Telegram-канале.

Перестрелка произошла 1 сентября в украинской столице и вызвала широкий общественный резонанс. Генпрокурор назвал произошедшее «вооружённым инцидентом» между сотрудниками СБУ и военнослужащим ГУР.

Обстоятельства конфликта и причины применения оружия устанавливаются. Украинские правоохранительные органы продолжают расследование.