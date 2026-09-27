На Украине продают iPhone 18 Pro Max с «детектором дронов» за $20 тысяч

На Украине начали рекламировать кастомный iPhone 18 Pro Max стоимостью $20 тысяч (1,7 млн рублей), главной особенностью которого называют встроенный «детектор беспилотников». Необычный гаджет появился в местных соцсетях.

На Украине рекламируют iPhone 18 Pro Max с детектором дронов за $20 тысяч. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aurumedition

За основу взяли топовую версию iPhone 18 Pro Max с накопителем на 2 ТБ. Корпус смартфона, как утверждается в рекламе, получил платиновое покрытие и элементы из ювелирного карбона.

Самая необычная деталь расположена на задней части устройства. Там установлен отдельный мини-дисплей, который продавцы называют экраном детектора дронов, а по бокам корпуса видны внешние антенны.