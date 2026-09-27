На Украине продают iPhone 18 Pro Max с «детектором дронов» за $20 тысяч
На Украине рекламируют iPhone 18 Pro Max с детектором дронов за $20 тысяч. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aurumedition
На Украине начали рекламировать кастомный iPhone 18 Pro Max стоимостью $20 тысяч (1,7 млн рублей), главной особенностью которого называют встроенный «детектор беспилотников». Необычный гаджет появился в местных соцсетях.
На Украине рекламируют iPhone 18 Pro Max с детектором дронов за $20 тысяч. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aurumedition
За основу взяли топовую версию iPhone 18 Pro Max с накопителем на 2 ТБ. Корпус смартфона, как утверждается в рекламе, получил платиновое покрытие и элементы из ювелирного карбона.
Самая необычная деталь расположена на задней части устройства. Там установлен отдельный мини-дисплей, который продавцы называют экраном детектора дронов, а по бокам корпуса видны внешние антенны.
Ранее Life.ru рассказывал обо всех характеристиках и ценах представленной Apple линейки iPhone 18 Pro. Версия Pro Max впервые получила накопитель на 2 ТБ и в базовой комплектации стартовала с $1299. А спустя несколько дней кастомный iPhone 18 Pro Max с покрытием из 24-каратного золота продали в Чечне за 1,6 млн рублей.
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