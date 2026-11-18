В Киевской области могли похитить 700 миллионов гривен, выделенных авансом на строительство защиты для энергетических объектов. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«Я считаю, что 700 млн гривен авансов были украдены», — сказал парламентарий.

По словам Нагорняка, на строительство защитных сооружений заключили контракт стоимостью два миллиарда гривен. Исполнителям перечислили более 800 миллионов гривен аванса, однако большую часть этих средств, как считает депутат, присвоили.

Парламентарий утверждает, что кто-то распорядился перевести деньги аферистам, которые не имели отношения к строительству. Полученные суммы они направили компаниям, занимающимся обналичиванием средств. Затем деньги, по словам Нагорняка, распределили «по карманам» для покупки автомобилей Rolls-Royce и квартир в элитном киевском жилом комплексе «Новопечерские липки».

Ранее другой депутат Рады, Алексей Кучеренко, сообщал, что ни одно из 26 укрытий энергетических объектов Киевской области не подготовлено к зиме. При этом подрядчики уже получили необходимые авансы, но продолжают требовать дополнительное финансирование.

Кучеренко также обращал внимание, что генеральными подрядчиками без альтернативы выбрали две компании, которые связывают с одним конечным владельцем. Основным субподрядчиком по поставкам металла и других строительных компонентов выступал бизнесмен Владислав Соколов, фигурирующий в деле о хищении средств на защиту подстанций.

В рамках расследования 9 ноября Национальная полиция Украины провела обыски у фигурантов дела. Правоохранители обнаружили дорогостоящие дома и автомобили, а в доме Соколова нашли бассейн с крокодилами.

«А защита энергетических объектов так и не построена», — подчеркнул Нагорняк.

Ранее Life.ru сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыло подробности коррупционной схемы в энергетике, через которую за шесть лет прошли более 111 миллионов долларов и 12 миллионов евро наличными. По данным следствия, с 2020 по 2025 год предполагаемые участники преступной организации получали от подрядчиков «Энергоатома» и предприятий Минэнерго откаты в размере 10–15% стоимости контрактов.