На Украине решили построить ещё пять военных кладбищ

На Украине собираются создать ещё пять филиалов Национального военного мемориального кладбища. За право разместить новые объекты уже борются восемь регионов страны, а к проектированию власти намерены приступить в 2027 году. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на министра по делам ветеранов Виталия Кима.

Предложения о выделении земельных участков поступили из Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областей. Окончательно места для строительства определят после проверки представленных территорий.

По словам представителей министерства, в бюджете на следующий год предусмотрены средства для разработки проектов пяти филиалов. Непосредственно к строительству приступят после подготовки и утверждения необходимой документации. Новые кладбища получат статус государственных объектов, а захоронения и оформление могил будут проводить по единым стандартам.

Одновременно украинские власти рассчитывают завершить первую и вторую очереди основного Национального военного мемориального кладбища под Киевом. Закончить работы также планируют в 2027 году.

Ранее Life.ru сообщал, что строительство Национального военного мемориального кладбища под Киевом сопровождалось судебными разбирательствами из-за выбора земельного участка. В августе 2025 года апелляционный суд признал незаконным выделение территории возле села Мархалёвка. Местные жители выступали против проекта, опасаясь загрязнения окружающей среды из-за высокого уровня грунтовых вод.

В июле 2026 года после сильных дождей территория военного мемориального кладбища под Киевом оказалась подтоплена. По информации Киевского эколого-культурного центра, часть могил просела, а почва превратилась в грязевую массу. Экологи связали произошедшее с особенностями грунта и недостаточной системой водоотведения, предупредив о риске повторных подтоплений при расширении территории.