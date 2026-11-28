Украине потребуется дополнительная мобилизация в 2027 году, чтобы удерживать оборону и проводить контрштурмовые операции. Об этом заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко в интервью ТСН, сославшись на оценки Генштаба и командования Сухопутных войск.

По его словам, военное командование считает, что для выполнения задач в следующем году украинской армии потребуется пополнение личного состава.

Горбенко также связал потребность в дополнительных людских ресурсах с решением Кабмина провести проверку данных военнообязанных. По его предположению, внимание могут уделить мужчинам, которые не явились по повесткам или не актуализировали учётные сведения, получили инвалидность во время конфликта не вследствие боевых действий, а также студентам старше 25 лет. В качестве одного из аргументов он упомянул отчисление около 50 тысяч учащихся.

Депутат Ирина Фриз, в свою очередь, считает, что обновление сведений в реестре «Оберег» позволит Минобороны определить, сколько мужчин, находящихся на территории Украины, не обновили военно-учётные данные или вообще не зарегистрированы в системе.

Масштабную сверку воинского учёта украинское правительство уже поручило провести в отношении мужчин от 17 до 60 лет. Как ранее писал Life.ru, Минобороны Украины получит сведения из государственных реестров, чтобы сопоставить их с записями системы «Оберег» и актуализировать информацию. Отдельно издание сообщало, что с начала 2025 года из украинских учебных заведений отчислили около 50 тысяч мужчин старше 25 лет после проверок посещаемости и выполнения учебных программ.