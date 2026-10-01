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Опубликовано 1 октября, 14:14

На Украине заявили о покушении на совладельца Fire Point Штилермана

Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky / AP

Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky / AP

Под Киевом произошла попытка покушения на совладельца и главного конструктора украинской оборонной компании Fire Point Дениса Штилермана. С таким утверждением выступил военный журналист Сергей Ауслендер.

По предварительным данным его источник, Штилерман получил лёгкое ранение. Один из его охранников погиб. Ауслендер также утверждает, что нападавшие были ликвидированы.

Сам Штилерман опровергает гибель охранника.

«Слухи о моей гибели, или гибели моих охранников немного преувеличены», — написал он в соцсетях.

Дроны на миллиарды: Сколько украинская Fire Point заработала на госконтрактах за два года
Дроны на миллиарды: Сколько украинская Fire Point заработала на госконтрактах за два года

Ранее Life.ru подробно рассказывал о Fire Point и её разработках. Компания выпускает дальнобойные беспилотники FP-1 и FP-2, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и работает над другими ракетными системами. Штилерман является одним из ключевых владельцев и главным конструктором компании. В августе российское Минобороны сообщало об ударе по производственной площадке Fire Point под Киевом, где, по данным ведомства, выпускались и хранились компоненты для ракет «Фламинго».

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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