В Свердловской области скончалась 27-летняя Кристина Каштанова, которая попала в ДТП во время поездки на мотоцикле вместе с мужем. Восемь дней врачи боролись за жизнь молодой женщины, однако 26 октября она умерла. Подробности трагедии рассказал E1.RU.

Кристина и её супруг Павел приехали из Екатеринбурга в Реж, чтобы навестить родителей. Заодно пара собиралась убрать мотоцикл на зимнее хранение. Но поездка 18 октября оказалась роковой: на улице Советской в их Suzuki врезалась Toyota Corolla.

Авария произошла возле дома № 1а. По предварительным данным, женщина за рулём иномарки поворачивала налево и не уступила дорогу мотоциклу, который двигался навстречу. Позже, по словам Павла, автомобилистка объяснила, что не заметила байк во время манёвра.

Обоих супругов доставили в Режевскую центральную больницу. В первый день Кристина ещё находилась в сознании, но затем её состояние потребовало введения в искусственную кому. Полученные травмы оказались смертельными.

Павел тоже пострадал в столкновении. Мужчина рассказал журналистам, что они с женой ехали в защитной экипировке, включая шлемы и перчатки. По его словам, после аварии водитель Toyota приносила семье извинения и предлагала помощь.

Кристина и Павел были вместе три года. Супруги строили планы на будущее и мечтали о детях, но осуществить задуманное не успели.