На Урале иномарка протаранила мотоцикл с супругами, спасти женщину не удалось
Обложка © VK / Кристина Каштанова
В Свердловской области скончалась 27-летняя Кристина Каштанова, которая попала в ДТП во время поездки на мотоцикле вместе с мужем. Восемь дней врачи боролись за жизнь молодой женщины, однако 26 октября она умерла. Подробности трагедии рассказал E1.RU.
Кристина и её супруг Павел приехали из Екатеринбурга в Реж, чтобы навестить родителей. Заодно пара собиралась убрать мотоцикл на зимнее хранение. Но поездка 18 октября оказалась роковой: на улице Советской в их Suzuki врезалась Toyota Corolla.
Авария произошла возле дома № 1а. По предварительным данным, женщина за рулём иномарки поворачивала налево и не уступила дорогу мотоциклу, который двигался навстречу. Позже, по словам Павла, автомобилистка объяснила, что не заметила байк во время манёвра.
Обоих супругов доставили в Режевскую центральную больницу. В первый день Кристина ещё находилась в сознании, но затем её состояние потребовало введения в искусственную кому. Полученные травмы оказались смертельными.
Павел тоже пострадал в столкновении. Мужчина рассказал журналистам, что они с женой ехали в защитной экипировке, включая шлемы и перчатки. По его словам, после аварии водитель Toyota приносила семье извинения и предлагала помощь.
Кристина и Павел были вместе три года. Супруги строили планы на будущее и мечтали о детях, но осуществить задуманное не успели.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели пассажирки мотоцикла на Сколковском шоссе в Москве. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением, после чего байк опрокинулся. Ещё одна смертельная авария произошла 21 октября в Новой Москве: мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком.