Начштаба 70-го МСП рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке

Российские военные около трёх месяцев готовились к штурму одного из наиболее сложных опорных пунктов ВСУ в Малой Токмачке Запорожской области — территории местной тюрьмы с несколькими укреплёнными зданиями и подвалами. О ходе боёв рассказал начальник штаба 70-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии в беседе с военкором RT Владом Андрицей.

По словам военного, штурмовые группы заходили на территорию с разных направлений. Одну поддерживала артиллерия, другую — расчёты беспилотников. Это позволило российским бойцам прорваться сначала в восточную промышленную часть комплекса.

«За счёт вот этого хорошего замысла и решения мы смогли прорваться в восточную часть тюрьмы, где находится промка», — рассказал начальник штаба.

Другая штурмовая группа при поддержке БПЛА вошла в северо-восточную часть территории и закрепилась в зданиях бывших казарм. После этого российские подразделения, как утверждает собеседник RT, начали продвигаться западнее при поддержке дронов и артиллерии.

Военный отметил, что сложность объекта была связана в том числе с развитой системой капитальных помещений и подвалов, которые использовались как укрепления.

Сейчас, по его словам, российские подразделения продолжают продвигаться в районе трассы H-08, ведущей через Орехов в сторону Запорожья. Начальник штаба назвал дорогу стратегически важной для украинских сил и связал возможную потерю трассы с ухудшением положения гарнизона Орехова.

«Если они потеряют трассу, они потеряют Орехов. Если потеряют Орехов, то потеряют Запорожье», — считает военный.

Ранее Life.ru рассказывал о положении российских подразделений на Ореховском направлении. В начале сентября военный эксперт сообщал о закреплении ВС РФ в районе Орехова и дальнейшем продвижении на Запорожском направлении.