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Регион
Опубликовано 1 октября, 07:54

Над Калужской областью за ночь уничтожили 13 беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Тринадцать беспилотников сбили за ночь над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, БПЛА были ликвидированы над Боровским, Дзержинским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким и Ферзиковским муниципальными округами. Сейчас там работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Над Тульской областью за ночь сбили 22 беспилотника
Над Тульской областью за ночь сбили 22 беспилотника

Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Трубчевск Брянской области. Напомним, в результате удара пострадали 12 человек, в том числе семь студентов Трубчевского автомеханического техникума.

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Артур Лапсаков
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