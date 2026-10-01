Над Калужской областью за ночь уничтожили 13 беспилотников
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Тринадцать беспилотников сбили за ночь над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, БПЛА были ликвидированы над Боровским, Дзержинским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким и Ферзиковским муниципальными округами. Сейчас там работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Трубчевск Брянской области. Напомним, в результате удара пострадали 12 человек, в том числе семь студентов Трубчевского автомеханического техникума.
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