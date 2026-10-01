Над Калужской областью за ночь уничтожили 13 беспилотников

Тринадцать беспилотников сбили за ночь над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, БПЛА были ликвидированы над Боровским, Дзержинским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким и Ферзиковским муниципальными округами. Сейчас там работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.