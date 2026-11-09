Над территорией Ленинградской области уничтожены два беспилотника противника. Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито 2 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала. Другие подробности атаки не приводятся.

Ранее Life.ru сообщал, что в ходе массированной атаки на Ленинградскую область силы ПВО уничтожили 57 беспилотников. Тогда в деревне Низино Ломоносовского района обломки сбитых дронов повредили четыре автомобиля на парковке, также было зафиксировано возгорание.

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