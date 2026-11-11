Над Ленобластью сбили 42 беспилотника, работа ПВО продолжается
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Над Ленинградской областью сбили 42 беспилотника. Военнослужащие продолжают отражать воздушную атаку, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
«Над территорией Ленинградской области было сбито 42 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал глава региона.
Как развивалась ночная атака после первых сообщений ПВО и что известно о последствиях налёта на Ленобласть, читайте в сводке Life.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 11 ноября в Ленобласти объявили опасность БПЛА. Губернатор предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. Накануне вечером жалобы на перебои со связью начали поступать и из Санкт-Петербурга.
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