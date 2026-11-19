Певица Люся Чеботина упала прямо во время выступления на презентации своего нового клипа «Горгона» в Москве. Однако артистка быстро поднялась и продолжила номер, а позже призналась, что падение было частью промокампании предстоящего сольного концерта. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.

Люся Чеботина упала во время выступления. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ekaterina_semikopenko_

29-летняя исполнительница появилась перед гостями в чёрном топе с открытым животом и облегающих брюках. Выступление сопровождалось активной хореографией, причём площадка была залита водой. Во время одного из танцевальных движений Чеботина поскользнулась и оказалась на полу. Один из танцоров помог ей подняться, после чего певица с улыбкой продолжила выступление.

«Я надеюсь, что как я упала, кто-то снял. Это промо, запланированное к нашему сольному концерту 5 марта», — объяснила артистка.

По словам Чеботиной, этот момент отражал главную идею её нового шоу: даже пережив боль и падение, героиня по имени Горгона находит силы подняться и двигаться дальше. Зрители встретили объяснение певицы аплодисментами.

Не обошлось и без других шуток. Чеботина объяснила, что выступление прошло без живого звука из-за опасений за дорогостоящее оборудование на залитой водой площадке. Артистка выразила надежду, что никто из команды случайно не получил удар током.

На презентации исполнительница также призналась, что при создании клипа использовался искусственный интеллект. По её словам, режиссёр Павел Худяков и его команда предложили прибегнуть к нейросетям из-за сжатых сроков производства. При этом ИИ применяли только для отдельных визуальных элементов: кадры с самой певицей не дорисовывали и её внешность не изменяли.

Чеботина ответила и на постоянные сравнения с актрисами Любовью Аксёновой и Евой Лонгорией. Певица поблагодарила за такие ассоциации, но отказалась спорить о внешнем сходстве. По её мнению, время само расставит всё по местам, а главным доказательством профессионализма артиста должны оставаться качественные песни и шоу.

Ранее Life.ru сообщал о судебном споре Люси Чеботиной с концертным агентством «БИЗНЕСАРТ-ЕК», которое потребовало взыскать с исполнительницы более 4,1 миллиона рублей. Обстоятельства финансовых претензий на момент публикации не раскрывались. При этом певица продолжает оставаться одной из заметных представительниц отечественной поп-сцены. В начале ноября Чеботина вошла в десятку лучших российских певиц 2026 года по результатам опроса ВЦИОМ. Лидерами рейтинга стали Полина Гагарина, Татьяна Куртукова и Татьяна Буланова.