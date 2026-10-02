Надежда Стрелец вступилась за Роналду

Журналистка Надежда Стрелец вступилась за Криштиану Роналду после того, как его седьмой номер в сборной Португалии передали Рафаэлу Леау. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Стрелец назвала Роналду одной из величайших фигур в истории футбола и возмутилась тем, как быстро на родине начали списывать прославленного нападающего со счетов.

«Легенд не списывают одним днём», — подчеркнула она.

Особенно её задело решение уже на следующий день передать знаменитую «семёрку» Рафаэлу Леау. Для миллионов болельщиков такой поступок выглядит как пренебрежение собственной футбольной историей.

Она добавила, что Роналду можно критиковать за игру и поступки, однако лишать его сложившегося за десятилетия символического статуса недопустимо. Отношение к легенде португальского футбола Стрелец назвала позорным.

Ранее Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии перед матчем Лиги наций с Данией. Футболист был недоволен решением тренерского штаба оставить его без места в стартовом составе. Позднее португалец подтвердил уход из национальной команды и пообещал раскрыть его причины, а СМИ сообщили, что он окончательно решил завершить выступления за сборную.