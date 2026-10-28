«Наглая и неприкрытая ложь»: Посольство РФ высказалось об опере «Матери Херсона»в Польше

Посольство России в Польше выступило с комментарием по поводу постановки «Матери Херсона» в варшавском Большом театре. В диппредставительстве указали на недостоверность сюжета о «вывозе украинских детей в Крым» и обвинили театр в распространении антироссийских утверждений.

«Наглая и неприкрытая ложь на театральных подмостках концентрируется вокруг выдуманных историй неких «матерей», которые пытаются найти своих «детей», якобы «обманом вывезенных» в Крым и «удерживаемых» представителями российских органов власти», — сказано в тексте дипмиссии.

Посольство отвергло представленную в спектакле версию событий и выразило сожаление, что польские учреждения культуры становятся площадками для продвижения абсурдных антироссийских нарративов.

На сайте театра постановку описывают как произведение, вдохновлённое якобы реальными историями украинских женщин. При этом авторы поясняют, что либретто объединяет разные судьбы в художественный сюжет. Музыку написал украинский композитор Максим Коломиец, либретто — американский драматург Джордж Брант.

Посольство РФ сослалось на бюллетень аппарата детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой от 7 мая 2026 года. Согласно приведённым в нём данным, при участии аппарата 141 ребёнок из 114 семей воссоединился с родственниками на Украине и в других странах.