Кому на этой неделе стоит решиться на перемены, а кому лучше не торопить события? Рунолог Игорь Вечерский составил для Life.ru эксклюзивный гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2026 года. Для каждого знака зодиака эксперт подобрал сочетание трёх рун и объяснил, какие возможности они открывают, о каких трудностях предупреждают и что поможет добиться успеха.

Знак зодиака Овен: наутиз, перевёрнутый Уруз, перевёрнутый Райдо

Рунический гороскоп для знака зодиака Овен с 30 ноября по 6 декабря 2026 года: восстановление сил и терпение принесут успех. Фото © Life.ru

Неделя требует дисциплины и заботы о здоровье: Наутиз напоминает о необходимости порядка. Перевёрнутый Уруз может дать ощущение упадка энергии — не геройствуйте, отдохните. Перевёрнутый Райдо предупреждает о большей перспективности уже идущих дел. Трудность — не раздражаться из-за остановок и беречь ресурсы. Успех — через терпение и восстановление. Совет: отдыхайте, не форсируйте события, и задержки обернутся пользой и успехом.

Знак зодиака Телец: перевёрнутый Кено, Гебо, перевёрнутый Альгиз

Творческая пауза, партнёрство и сохранение целей. Перевёрнутый Кено может временно приглушить вдохновение — не паникуйте, это отдых для ума. Гебо приносит гармоничный союз или выгодную сделку. Перевёрнутый Альгиз советует беречь базовые ресурсы и не распыляться на второстепенное. Трудность — не терять фокус и не тратить силы попусту. Успех — через сотрудничество и экономию.

Не давите на творчество, объединяйтесь с надёжным человеком и сохраняйте главное. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы: йера, Перто, Наутиз

Рунический гороскоп для знака зодиака Близнецы с 30 ноября по 6 декабря 2026 года: раскрытие тайн и заслуженная награда. Фото © Life.ru

Урожай, тайны и дисциплина. Йера приносит плоды ваших прошлых усилий — награда заслужена. Перто открывает скрытую информацию или ваш внутренний потенциал. Наутиз напоминает о необходимости беречь здоровье и силы: возможен дефицит энергии, соблюдайте режим. Трудность — не перегружаться и не упустить важное. Успех — через терпение, откровения и заботу о себе. Совет: Собирайте плоды, ищите секреты и не забывайте отдыхать — баланс приведёт к успеху.

Знак зодиака Рак: хагалаз, Райдо, перевёрнутый Отал

Очищающие перемены, движение и пересмотр домашних устоев. Хагалаз приносит встряску, разрушающую отжившее и освобождающую место для нового. Райдо зовёт в дорогу или к переменам, обещая удачные перемещения. Перевёрнутый Отал требует пересмотреть семейные правила или отношения с родными — старые устои могут тормозить. Трудность — не бояться хаоса и не давить на близких. Успех — через обновление и движение.

Принимайте перемены, отправляйтесь в путь и мягко меняйте домашние устои. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Лев: перевёрнутый Феху, Манназ, Перто

Рунический гороскоп для знака зодиака Лев с 30 ноября по 6 декабря 2026 года: финансовая осторожность и раскрытие тайн. Фото © Life.ru

Финансовая осторожность, самопознание и тайны. Перевёрнутый Феху советует беречь деньги и избегать рискованных трат. Манназ помогает понять себя и свою роль в происходящем. Перто открывает скрытую информацию или ваш внутренний потенциал. Трудность — не поддаваться эмоциям в деньгах и не упустить знаки. Успех — через самоанализ и откровения. Совет: Контролируйте бюджет, изучайте себя и ищите секреты — знания приведут к прорыву.

Знак зодиака Дева: ансуз, Наутиз, Соуло

Общение, дисциплина и успех. Ансуз приносит важные новости или мудрый совет — слушайте и говорите. Наутиз напоминает о дефиците ресурсов — берегите здоровье и соблюдайте режим. Соуло зажигает уверенность и признание — вы будете в центре внимания. Трудность — не перегружаться и не терять ясность. Успех — через мудрость, дисциплину и внутренний свет.

Слушайте советы, берегите силы и сияйте — успех уже близко. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Весы: соуло, Наутиз, Ансуз

Рунический гороскоп для знака зодиака Весы с 30 ноября по 6 декабря 2026 года: раскрытие талантов и полезные знакомства. Фото © Life.ru

Успех, дисциплина и общение. Соуло дарит уверенность, признание и внутренний свет, раскрыть внутренние скрытые способности. Наутиз напоминает о необходимости беречь здоровье — возможна усталость. Ансуз приносит важные слова или совет, который направит вас, диалог будет полезен. Трудность — не перегореть на пике активности. Успех — через баланс энергии и мудрое общение. Совет: Сияйте, но отдыхайте и слушайте мудрых — гармония принесёт победу.

Знак зодиака Скорпион: ингуз, Хагалаз, перевёрнутый Перто

Страсть, перемены и скрытые процессы. Ингуз разжигает огонь близости, обещая переход отношений на новый уровень. Хагалаз приносит очищающие перемены, разрушающие отжившее. Перевёрнутый Перто указывает, что не все тайны стоит раскрывать сейчас — сохраните интригу. Трудность — не терять себя в эмоциях и не раскрывать все карты. Успех — через страсть и обновление.

Любите, принимайте перемены и храните секреты — трансформация приведёт к гармонии. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Стрелец: альгиз, Йера, Дагаз

Рунический гороскоп для знака зодиака Стрелец с 30 ноября по 6 декабря 2026 года: заслуженная награда и начало светлой полосы. Фото © Life.ru

Защита, урожай и рассвет. Альгиз оберегает вас и помогает сохранить достигнутое. Йера приносит плоды ваших прошлых усилий — награда уже близко. Дагаз знаменует завершение тёмного периода и начало нового этапа — впереди светлая полоса. Трудность — не расслабляться чрезмерно. Успех — через защиту, сбор урожая и веру в будущее. Совет: Берегите своё, пожинайте результаты и встречайте рассвет — впереди ясность.

Знак зодиака Козерог: эваз, Дагаз, Соуло

Движение, рассвет и успех. Эваз ускоряет события, зовёт к переменам и новым маршрутам, особенно в деловых союзах. Дагаз завершает тёмный этап и открывает новую полосу, если вы завершите старую. Соуло зажигает уверенность и признание — вы будете в центре внимания. Трудность — не упустить момент из-за сомнений. Успех — через движение, завершение старого и внутренний свет.

Двигайтесь вперёд, верьте в рассвет и сияйте — перемены принесут победу. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Водолей: уруз, перевёрнутый Эваз, Альгиз

Рунический гороскоп для знака зодиака Водолей с 30 ноября по 6 декабря 2026 года: прилив энергии и пересмотр планов. Фото © Life.ru

Сила, пересмотр планов и защита. Уруз наполняет энергией и выносливостью. Перевёрнутый Эваз советует скорректировать долгосрочные соглашения — возможно, старые планы требуют обновления. Альгиз оберегает вас и помогает сохранить ресурсы. Трудность — не распыляться и не форсировать события. Успех — через силу, гибкость и защиту. Совет: Используйте энергию для созидания, пересматривайте планы и берегите главное.

Знак зодиака Рыбы: кено, Хагалаз, Дагаз

Творчество, перемены и рассвет. Кено зажигает вдохновение и яркие идеи. Хагалаз приносит очищающие перемены, разрушающие отжившее и освобождающие место для нового. Дагаз знаменует завершение тёмного периода и начало нового этапа — впереди светлая полоса. Трудность — принять перемены и не бояться хаоса. Успех — через творчество и обновление.

Творите, принимайте перемены и встречайте рассвет — впереди вдохновение и ясность. Игорь Вечерский Рунолог

А как вам рунический прогноз на эту неделю? Как думаете, сбудется ли предсказание для вашего знака зодиака? Делитесь в комментариях! Кстати, до Нового года осталось чуть больше месяца, и, по мнению эзотериков, декабрь приготовил немало возможностей для исполнения желаний и привлечения удачи. Читайте, какие даты декабря 2026 года эзотерики считают самыми сильными и как использовать их энергию. А ещё больше гороскопов, предсказаний, народных примет и интересных материалов о загадках судьбы вы найдёте в нашем разделе «Эзотерика».