Годы Кролика — 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 и 2023, однако родившимся в январе и феврале стоит внимательнее свериться с восточным календарём. В китайской традиции Кролик считается символом благоразумия, деликатности и умения находить выход из сложных ситуаций без открытого противостояния. При этом за внешней мягкостью знака в популярных гороскопах скрывается довольно самостоятельный характер. Life.ru разбирается, какие качества приписывают рождённым в год Кролика, чем отличаются представители пяти стихий и как этот восточный знак сочетается с привычным нам зодиаком.

Кролик (Кот) по восточному гороскопу: какие годы и стихии

Год Кролика по китайскому календарю: точные даты начала и окончания года, пять стихий. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кролик занимает четвёртое место в китайском зодиакальном цикле: перед ним идёт Тигр, а после него — Дракон. Каждый знак возвращается раз в 12 лет, однако его стихия при этом меняется. Полное сочетание животного и стихии повторяется только через 60 лет. Именно поэтому родившиеся в 1963 и 2023 годах относятся к Водяному Кролику, а появившиеся на свет в 1987-м — к Огненному.

В некоторых гороскопах вместо Кролика можно встретить Кота. Разница связана с культурными традициями: в китайском календаре четвёртому знаку соответствует Кролик, а во вьетнамском — Кот. В русскоязычных источниках оба названия нередко используют вместе, хотя речь идёт о символах двух разных календарных традиций. Далее будем опираться преимущественно на китайский гороскоп.

Таблица годов Кролика по восточному календарю

Китайский Новый год не совпадает с привычным нам 1 января. Его дата меняется в зависимости от лунно-солнечного календаря, поэтому для определения знака необходимо учитывать не только год, но и конкретный день рождения. Life.ru составил таблицу, по которой можно определить свою стихию и проверить принадлежность к знаку Кролика.

Год Начало года Кролика Окончание года Кролика Стихия Символ 1927 2 февраля 1927 22 января 1928 Огонь Красный Огненный Кролик 1939 19 февраля 1939 7 февраля 1940 Земля Жёлтый Земляной Кролик 1951 6 февраля 1951 26 января 1952 Металл Белый Металлический Кролик 1963 25 января 1963 12 февраля 1964 Вода Чёрный Водяной Кролик 1975 11 февраля 1975 30 января 1976 Дерево Зелёный Деревянный Кролик 1987 29 января 1987 16 февраля 1988 Огонь Красный Огненный Кролик 1999 16 февраля 1999 4 февраля 2000 Земля Жёлтый Земляной Кролик 2011 3 февраля 2011 22 января 2012 Металл Белый Металлический Кролик 2023 22 января 2023 9 февраля 2024 Вода Чёрный Водяной Кролик 2035 8 февраля 2035 27 января 2036 Дерево Зелёный Деревянный Кролик

Например, человек, родившийся 10 февраля 1999 года, по китайскому календарю относится ещё к Тигру, а тот, кто появился на свет 17 февраля, — уже к Кролику. Обратная ситуация тоже возможна: родившийся 15 января 2024 года относится к Водяному Кролику, поскольку год Дракона начался только 10 февраля. Определить остальные знаки можно с помощью полной таблицы животных восточного календаря по годам рождения.

Характер Кролика: сильные стороны и сложности

Характеристика Кролика по восточному гороскопу: главные достоинства и недостатки рождённых в этот год. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главная особенность человека, родившегося в год Кролика, согласно восточному гороскопу, заключается в способности добиваться своего без открытого противостояния. Пока другие пытаются выяснить, кто прав, Кролик предпочитает разобраться, чего хочет каждый участник разговора и существует ли решение, которое позволит избежать ссоры. Именно поэтому в традиционном портрете этого знака большое значение отводят дипломатичности.

Однако миролюбие Кролика не стоит путать с безволием. Он может внимательно выслушать чужие аргументы, не вступать в спор и даже внешне согласиться с некоторыми замечаниями, но в конечном счёте принять решение самостоятельно. Ему необязательно демонстрировать окружающим свою силу, чтобы отстаивать собственные интересы. В символическом характере Кролика осторожность сочетается с изобретательностью, а способность уступить в мелочах — с желанием сохранить независимость в действительно важных вопросах.

В незнакомой компании Кролик не всегда стремится первым обратить на себя внимание. Ему бывает интереснее понаблюдать за происходящим, понять характер собеседников и только потом активно включиться в разговор. При этом его нельзя назвать исключительно замкнутым знаком. Кроликам традиционно приписывают любовь к интересным знакомствам, культурным мероприятиям, путешествиям и содержательным беседам. Просто возможность самостоятельно выбирать круг общения для них зачастую важнее количества друзей.

Женщина-Кролик: особенности характера, семья и работа

Женщина-Кролик по восточному гороскопу: особенности характера, поведение в любви, семье и карьере. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Женщину, рождённую в год Кролика, в восточном гороскопе описывают как обаятельную, наблюдательную и дипломатичную личность. Она умеет располагать к себе окружающих, поддерживать беседу и находить компромиссы, однако за внешней мягкостью может скрываться независимый характер. Женщине-Кролику приписывают развитое чувство прекрасного, интерес к искусству и творчеству. Среди сложных черт выделяют чувствительность к критике, нерешительность и склонность избегать неприятных разговоров.

В любви женщина-Кролик ценит эмоциональную близость, взаимное уважение и стабильность. Она не спешит открываться человеку, предпочитая постепенно узнавать партнёра и убеждаться в искренности его намерений. В семейной жизни стремится создать комфортную атмосферу, поддерживать традиции и проводить время с близкими, не забывая о собственных интересах. Согласно восточному гороскопу, для неё повседневные проявления заботы зачастую важнее громких признаний и эффектных романтических жестов.

В работе сильными сторонами женщины-Кролика считают внимательность к деталям, творческое мышление и способность выстраивать отношения в коллективе. Ей приписывают склонность к журналистике, дизайну, образованию, маркетингу, психологии и управлению персоналом. На руководящих должностях она может проявлять себя как дипломатичный и требовательный специалист, умеющий учитывать интересы команды. Однако излишняя осторожность и боязнь ошибиться иногда мешают ей решиться на карьерные перемены.

Мужчина-Кролик: особенности характера, отношения и работа

Мужчина-Кролик по восточному гороскопу: характеристика личности, поведение в любви, семье и работе. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мужчину-Кролика по восточному гороскопу характеризуют как рассудительного, тактичного и предусмотрительного человека. Он предпочитает сначала оценить обстоятельства, а затем действовать, благодаря чему способен находить выход из непростых ситуаций без открытого противостояния. Мужчине-Кролику приписывают самостоятельность суждений, интеллектуальную любознательность и умение замечать детали. К слабым сторонам знака относят излишнюю осторожность, восприимчивость к замечаниям и привычку откладывать принятие сложных решений.

В любви мужчина-Кролик стремится к доверительным и устойчивым отношениям, в которых оба партнёра уважают личное пространство друг друга. Он может быть сдержанным в выражении чувств, предпочитая демонстрировать привязанность поступками. В семейной жизни ценит совместный досуг, домашний комфорт и возможность обсуждать возникающие вопросы без давления. Однако стремление избегать конфликтов иногда мешает ему открыто говорить о своих переживаниях, что может приводить к недопониманию.

В работе мужчине-Кролику традиционно приписывают аналитическое мышление, организованность и способность вести переговоры. В популярных гороскопах с этим знаком связывают предпринимательство, информационные технологии, архитектуру, юриспруденцию, науку и управление проектами. Мужчина-Кролик может быть амбициозным, но предпочитает добиваться профессиональных целей последовательно, не привлекая лишнего внимания к своим планам. Его потенциальной сложностью считается нежелание рисковать в условиях неопределённости.

Кролик и знаки зодиака: сочетания для женщин и мужчин

Восточный и западный гороскопы представляют собой две разные астрологические системы. В китайской традиции знак определяют по году рождения с учётом даты наступления китайского Нового года, а в западной — по положению Солнца в зодиаке. В популярных гороскопах эти системы нередко объединяют, чтобы составить более подробный символический портрет человека.

Так, решительность Овна может дополнить осторожность Кролика, практичность Девы — его наблюдательность, а эмоциональность Рака — восприимчивость к настроению окружающих. При этом одни сочетания усиливают качества восточного знака, а другие создают более противоречивый образ. Life.ru составил таблицу, в которой собраны характеристики женщин и мужчин, родившихся в год Кролика под каждым из 12 знаков зодиака.

Знак зодиака Женщина-Кролик Мужчина-Кролик Овен Инициативная, самостоятельная, способна сочетать решительность с тактичностью, не любит, когда за неё принимают решения Деятельный, находчивый, готов проявлять инициативу, но старается заранее оценивать последствия своих поступков Телец Практичная, ценит красоту и комфорт, предпочитает постепенно воплощать задуманное Последовательный, обстоятельный, ценит понятные договорённости и устойчивый образ жизни Близнецы Любознательная, общительная, легко увлекается новыми занятиями и находит интересных собеседников Изобретательный, обладает гибким мышлением, любит разнообразие впечатлений и интеллектуальные беседы Рак Эмоционально восприимчивая, внимательная к близким, ценит семейные воспоминания и доверительные отношения Чуткий, осторожный в проявлении чувств, придаёт большое значение эмоциональной близости и домашнему уюту Лев Творческая, выразительная, любит воплощать оригинальные идеи и получать признание за свои достижения Обладает лидерскими задатками, стремится к уважению, предпочитает убеждать окружающих, а не оказывать давление Дева Организованная, внимательная к деталям, любит продумывать планы и доводить начатое до результата Аналитичный, рассудительный, требовательный к качеству работы, способен замечать неочевидные ошибки Весы Дипломатичная, эстетически восприимчивая, стремится учитывать интересы разных людей, но может долго принимать решения Тактичный, коммуникабельный, ценит справедливость и предпочитает разрешать разногласия через переговоры Скорпион Самостоятельная, избирательная в общении, не всегда готова открыто рассказывать о своих переживаниях Наблюдательный, проницательный, осторожно относится к вопросам доверия и не спешит раскрывать свои намерения Стрелец Любит путешествия и новые впечатления, стремится сочетать свободу с эмоциональной близостью Любознательный, открыт необычным идеям, ценит самостоятельность и возможность расширять кругозор Козерог Целеустремлённая, собранная, умеет последовательно работать над долгосрочными задачами Ответственный, терпеливый, предпочитает продуманные действия и постепенное профессиональное развитие Водолей Независимая, изобретательная, интересуется необычными идеями и ценит возможность самовыражения Самостоятельный в суждениях, склонен искать нестандартные решения, предпочитает сотрудничество без излишнего контроля Рыбы Обладает богатым воображением, восприимчива к окружающей атмосфере, может увлекаться искусством Вдумчивый, творческий, внимательный к чувствам людей, ценит возможность заниматься любимым делом

Совместимость Кролика с другими знаками

Совместимость Кролика по восточному гороскопу: с кем возможны гармоничные отношения, а с кем сложные. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В китайской астрологической традиции наиболее гармоничными для Кролика считают сочетания с Козой, Собакой и Свиньёй, а более сложными — с Петухом, Драконом и Крысой. Союз двух Кроликов связывают со схожими представлениями о комфорте и взаимопонимании, хотя обоим партнёрам символически может недоставать инициативы. Реальная совместимость людей зависит от их поведения, ценностей и способности договариваться, а не от года рождения. Ранее Life.ru рассказывал, какие пары по китайскому гороскопу считаются наиболее совместимыми.

Что ждёт Кролика в 2027 году

Гороскоп Кролика на 2027 год: что сулит женщинам и мужчинам год Красной Огненной Козы по восточному календарю. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

6 февраля 2027 года по китайскому календарю начнётся год Красной Огненной Козы — знака, который в восточной астрологической традиции считается одним из наиболее близких Кролику. В развлекательных гороскопах этот период связывают с темами творчества, сотрудничества, развития личных интересов и укрепления отношений с близкими. Стихия Огня символически добавляет инициативности и стремления к переменам, однако не позволяет предсказывать конкретные события в жизни человека. Подробнее о символике наступающего года и связанных с ним традициях можно прочитать в материале Life.ru о том, как встречать год Огненной Козы — 2027.

FAQ: Частые вопросы

Какие годы — год Кролика? К годам Кролика относятся 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 и 2023 годы. Следующий год Кролика начнётся 8 февраля 2035 года и будет связан со стихией Дерева. Если вы родились в январе или феврале, необходимо дополнительно проверить дату наступления китайского Нового года.

Кролик и Кот — одно животное? Кролик и Кот занимают одинаковую позицию в двух разных восточных календарях. В китайской традиции четвёртым животным является Кролик, а во вьетнамской — Кот. Именно поэтому, например, 2023 год в Китае встречали как год Кролика, а во Вьетнаме — как год Кота.

К какому знаку относится родившийся в январе 2023 года? Люди, родившиеся с 1 по 21 января 2023 года включительно, по китайскому календарю относятся к Чёрному Водяному Тигру. Год Чёрного Водяного Кролика начался 22 января 2023 года и продолжался до 9 февраля 2024 года включительно.

Какой характер у женщины-Кролика? Женщине-Кролику в восточном гороскопе приписывают дипломатичность, наблюдательность, самостоятельность и эмоциональную восприимчивость. В отношениях она символически стремится к доверию и взаимному уважению, а в работе ценит возможность реализовывать собственные идеи. Среди сложностей называют чувствительность к критике и нежелание вступать в открытые конфликты.

Какой характер у мужчины-Кролика? Мужчину-Кролика в популярных гороскопах описывают как рассудительного, тактичного и предусмотрительного человека. Ему приписывают способность анализировать обстоятельства, находить общий язык с окружающими и сохранять самостоятельность в принятии решений. Потенциальными сложностями считаются излишняя осторожность и склонность откладывать неприятные разговоры.

С кем совместим Кролик? Наиболее гармоничными для Кролика по китайскому гороскопу традиционно считают союзы с Козой, Собакой и Свиньёй. Два Кролика также могут иметь схожие символические представления о взаимоотношениях. Более сложными называют сочетания с Петухом, Драконом и Крысой, однако научных оснований определять совместимость людей по году рождения нет.