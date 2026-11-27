Кролик по восточному гороскопу: характер женщины и мужчины, годы и стихии
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Кролик (Кот) по восточному гороскопу: годы рождения, стихии, характер женщины и мужчины, сочетание со знаками зодиака и совместимость.
Год Кролика по восточному гороскопу: характеристика знака, годы рождения, стихии и совместимость. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Годы Кролика — 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 и 2023, однако родившимся в январе и феврале стоит внимательнее свериться с восточным календарём. В китайской традиции Кролик считается символом благоразумия, деликатности и умения находить выход из сложных ситуаций без открытого противостояния. При этом за внешней мягкостью знака в популярных гороскопах скрывается довольно самостоятельный характер. Life.ru разбирается, какие качества приписывают рождённым в год Кролика, чем отличаются представители пяти стихий и как этот восточный знак сочетается с привычным нам зодиаком.
Кролик (Кот) по восточному гороскопу: какие годы и стихии
Год Кролика по китайскому календарю: точные даты начала и окончания года, пять стихий. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Кролик занимает четвёртое место в китайском зодиакальном цикле: перед ним идёт Тигр, а после него — Дракон. Каждый знак возвращается раз в 12 лет, однако его стихия при этом меняется. Полное сочетание животного и стихии повторяется только через 60 лет. Именно поэтому родившиеся в 1963 и 2023 годах относятся к Водяному Кролику, а появившиеся на свет в 1987-м — к Огненному.
В некоторых гороскопах вместо Кролика можно встретить Кота. Разница связана с культурными традициями: в китайском календаре четвёртому знаку соответствует Кролик, а во вьетнамском — Кот. В русскоязычных источниках оба названия нередко используют вместе, хотя речь идёт о символах двух разных календарных традиций. Далее будем опираться преимущественно на китайский гороскоп.
Таблица годов Кролика по восточному календарю
Китайский Новый год не совпадает с привычным нам 1 января. Его дата меняется в зависимости от лунно-солнечного календаря, поэтому для определения знака необходимо учитывать не только год, но и конкретный день рождения. Life.ru составил таблицу, по которой можно определить свою стихию и проверить принадлежность к знаку Кролика.
|Год
|Начало года Кролика
|Окончание года Кролика
|Стихия
|Символ
|1927
|2 февраля 1927
|22 января 1928
|Огонь
|Красный Огненный Кролик
|1939
|19 февраля 1939
|7 февраля 1940
|Земля
|Жёлтый Земляной Кролик
|1951
|6 февраля 1951
|26 января 1952
|Металл
|Белый Металлический Кролик
|1963
|25 января 1963
|12 февраля 1964
|Вода
|Чёрный Водяной Кролик
|1975
|11 февраля 1975
|30 января 1976
|Дерево
|Зелёный Деревянный Кролик
|1987
|29 января 1987
|16 февраля 1988
|Огонь
|Красный Огненный Кролик
|1999
|16 февраля 1999
|4 февраля 2000
|Земля
|Жёлтый Земляной Кролик
|2011
|3 февраля 2011
|22 января 2012
|Металл
|Белый Металлический Кролик
|2023
|22 января 2023
|9 февраля 2024
|Вода
|Чёрный Водяной Кролик
|2035
|8 февраля 2035
|27 января 2036
|Дерево
|Зелёный Деревянный Кролик
Например, человек, родившийся 10 февраля 1999 года, по китайскому календарю относится ещё к Тигру, а тот, кто появился на свет 17 февраля, — уже к Кролику. Обратная ситуация тоже возможна: родившийся 15 января 2024 года относится к Водяному Кролику, поскольку год Дракона начался только 10 февраля. Определить остальные знаки можно с помощью полной таблицы животных восточного календаря по годам рождения.
Характер Кролика: сильные стороны и сложности
Характеристика Кролика по восточному гороскопу: главные достоинства и недостатки рождённых в этот год. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Главная особенность человека, родившегося в год Кролика, согласно восточному гороскопу, заключается в способности добиваться своего без открытого противостояния. Пока другие пытаются выяснить, кто прав, Кролик предпочитает разобраться, чего хочет каждый участник разговора и существует ли решение, которое позволит избежать ссоры. Именно поэтому в традиционном портрете этого знака большое значение отводят дипломатичности.
Однако миролюбие Кролика не стоит путать с безволием. Он может внимательно выслушать чужие аргументы, не вступать в спор и даже внешне согласиться с некоторыми замечаниями, но в конечном счёте принять решение самостоятельно. Ему необязательно демонстрировать окружающим свою силу, чтобы отстаивать собственные интересы. В символическом характере Кролика осторожность сочетается с изобретательностью, а способность уступить в мелочах — с желанием сохранить независимость в действительно важных вопросах.
В незнакомой компании Кролик не всегда стремится первым обратить на себя внимание. Ему бывает интереснее понаблюдать за происходящим, понять характер собеседников и только потом активно включиться в разговор. При этом его нельзя назвать исключительно замкнутым знаком. Кроликам традиционно приписывают любовь к интересным знакомствам, культурным мероприятиям, путешествиям и содержательным беседам. Просто возможность самостоятельно выбирать круг общения для них зачастую важнее количества друзей.
Женщина-Кролик: особенности характера, семья и работа
Женщина-Кролик по восточному гороскопу: особенности характера, поведение в любви, семье и карьере. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Женщину, рождённую в год Кролика, в восточном гороскопе описывают как обаятельную, наблюдательную и дипломатичную личность. Она умеет располагать к себе окружающих, поддерживать беседу и находить компромиссы, однако за внешней мягкостью может скрываться независимый характер. Женщине-Кролику приписывают развитое чувство прекрасного, интерес к искусству и творчеству. Среди сложных черт выделяют чувствительность к критике, нерешительность и склонность избегать неприятных разговоров.
В любви женщина-Кролик ценит эмоциональную близость, взаимное уважение и стабильность. Она не спешит открываться человеку, предпочитая постепенно узнавать партнёра и убеждаться в искренности его намерений. В семейной жизни стремится создать комфортную атмосферу, поддерживать традиции и проводить время с близкими, не забывая о собственных интересах. Согласно восточному гороскопу, для неё повседневные проявления заботы зачастую важнее громких признаний и эффектных романтических жестов.
В работе сильными сторонами женщины-Кролика считают внимательность к деталям, творческое мышление и способность выстраивать отношения в коллективе. Ей приписывают склонность к журналистике, дизайну, образованию, маркетингу, психологии и управлению персоналом. На руководящих должностях она может проявлять себя как дипломатичный и требовательный специалист, умеющий учитывать интересы команды. Однако излишняя осторожность и боязнь ошибиться иногда мешают ей решиться на карьерные перемены.
Мужчина-Кролик: особенности характера, отношения и работа
Мужчина-Кролик по восточному гороскопу: характеристика личности, поведение в любви, семье и работе. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Мужчину-Кролика по восточному гороскопу характеризуют как рассудительного, тактичного и предусмотрительного человека. Он предпочитает сначала оценить обстоятельства, а затем действовать, благодаря чему способен находить выход из непростых ситуаций без открытого противостояния. Мужчине-Кролику приписывают самостоятельность суждений, интеллектуальную любознательность и умение замечать детали. К слабым сторонам знака относят излишнюю осторожность, восприимчивость к замечаниям и привычку откладывать принятие сложных решений.
В любви мужчина-Кролик стремится к доверительным и устойчивым отношениям, в которых оба партнёра уважают личное пространство друг друга. Он может быть сдержанным в выражении чувств, предпочитая демонстрировать привязанность поступками. В семейной жизни ценит совместный досуг, домашний комфорт и возможность обсуждать возникающие вопросы без давления. Однако стремление избегать конфликтов иногда мешает ему открыто говорить о своих переживаниях, что может приводить к недопониманию.
В работе мужчине-Кролику традиционно приписывают аналитическое мышление, организованность и способность вести переговоры. В популярных гороскопах с этим знаком связывают предпринимательство, информационные технологии, архитектуру, юриспруденцию, науку и управление проектами. Мужчина-Кролик может быть амбициозным, но предпочитает добиваться профессиональных целей последовательно, не привлекая лишнего внимания к своим планам. Его потенциальной сложностью считается нежелание рисковать в условиях неопределённости.
Кролик и знаки зодиака: сочетания для женщин и мужчин
Восточный и западный гороскопы представляют собой две разные астрологические системы. В китайской традиции знак определяют по году рождения с учётом даты наступления китайского Нового года, а в западной — по положению Солнца в зодиаке. В популярных гороскопах эти системы нередко объединяют, чтобы составить более подробный символический портрет человека.
Так, решительность Овна может дополнить осторожность Кролика, практичность Девы — его наблюдательность, а эмоциональность Рака — восприимчивость к настроению окружающих. При этом одни сочетания усиливают качества восточного знака, а другие создают более противоречивый образ. Life.ru составил таблицу, в которой собраны характеристики женщин и мужчин, родившихся в год Кролика под каждым из 12 знаков зодиака.
|Знак зодиака
|Женщина-Кролик
|Мужчина-Кролик
|Овен
|Инициативная, самостоятельная, способна сочетать решительность с тактичностью, не любит, когда за неё принимают решения
|Деятельный, находчивый, готов проявлять инициативу, но старается заранее оценивать последствия своих поступков
|Телец
|Практичная, ценит красоту и комфорт, предпочитает постепенно воплощать задуманное
|Последовательный, обстоятельный, ценит понятные договорённости и устойчивый образ жизни
|Близнецы
|Любознательная, общительная, легко увлекается новыми занятиями и находит интересных собеседников
|Изобретательный, обладает гибким мышлением, любит разнообразие впечатлений и интеллектуальные беседы
|Рак
|Эмоционально восприимчивая, внимательная к близким, ценит семейные воспоминания и доверительные отношения
|Чуткий, осторожный в проявлении чувств, придаёт большое значение эмоциональной близости и домашнему уюту
|Лев
|Творческая, выразительная, любит воплощать оригинальные идеи и получать признание за свои достижения
|Обладает лидерскими задатками, стремится к уважению, предпочитает убеждать окружающих, а не оказывать давление
|Дева
|Организованная, внимательная к деталям, любит продумывать планы и доводить начатое до результата
|Аналитичный, рассудительный, требовательный к качеству работы, способен замечать неочевидные ошибки
|Весы
|Дипломатичная, эстетически восприимчивая, стремится учитывать интересы разных людей, но может долго принимать решения
|Тактичный, коммуникабельный, ценит справедливость и предпочитает разрешать разногласия через переговоры
|Скорпион
|Самостоятельная, избирательная в общении, не всегда готова открыто рассказывать о своих переживаниях
|Наблюдательный, проницательный, осторожно относится к вопросам доверия и не спешит раскрывать свои намерения
|Стрелец
|Любит путешествия и новые впечатления, стремится сочетать свободу с эмоциональной близостью
|Любознательный, открыт необычным идеям, ценит самостоятельность и возможность расширять кругозор
|Козерог
|Целеустремлённая, собранная, умеет последовательно работать над долгосрочными задачами
|Ответственный, терпеливый, предпочитает продуманные действия и постепенное профессиональное развитие
|Водолей
|Независимая, изобретательная, интересуется необычными идеями и ценит возможность самовыражения
|Самостоятельный в суждениях, склонен искать нестандартные решения, предпочитает сотрудничество без излишнего контроля
|Рыбы
|Обладает богатым воображением, восприимчива к окружающей атмосфере, может увлекаться искусством
|Вдумчивый, творческий, внимательный к чувствам людей, ценит возможность заниматься любимым делом
Совместимость Кролика с другими знаками
Совместимость Кролика по восточному гороскопу: с кем возможны гармоничные отношения, а с кем сложные. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В китайской астрологической традиции наиболее гармоничными для Кролика считают сочетания с Козой, Собакой и Свиньёй, а более сложными — с Петухом, Драконом и Крысой. Союз двух Кроликов связывают со схожими представлениями о комфорте и взаимопонимании, хотя обоим партнёрам символически может недоставать инициативы. Реальная совместимость людей зависит от их поведения, ценностей и способности договариваться, а не от года рождения. Ранее Life.ru рассказывал, какие пары по китайскому гороскопу считаются наиболее совместимыми.
Что ждёт Кролика в 2027 году
Гороскоп Кролика на 2027 год: что сулит женщинам и мужчинам год Красной Огненной Козы по восточному календарю. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
6 февраля 2027 года по китайскому календарю начнётся год Красной Огненной Козы — знака, который в восточной астрологической традиции считается одним из наиболее близких Кролику. В развлекательных гороскопах этот период связывают с темами творчества, сотрудничества, развития личных интересов и укрепления отношений с близкими. Стихия Огня символически добавляет инициативности и стремления к переменам, однако не позволяет предсказывать конкретные события в жизни человека. Подробнее о символике наступающего года и связанных с ним традициях можно прочитать в материале Life.ru о том, как встречать год Огненной Козы — 2027.
FAQ: Частые вопросы
Какие годы — год Кролика?
К годам Кролика относятся 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 и 2023 годы. Следующий год Кролика начнётся 8 февраля 2035 года и будет связан со стихией Дерева. Если вы родились в январе или феврале, необходимо дополнительно проверить дату наступления китайского Нового года.
Кролик и Кот — одно животное?
Кролик и Кот занимают одинаковую позицию в двух разных восточных календарях. В китайской традиции четвёртым животным является Кролик, а во вьетнамской — Кот. Именно поэтому, например, 2023 год в Китае встречали как год Кролика, а во Вьетнаме — как год Кота.
К какому знаку относится родившийся в январе 2023 года?
Люди, родившиеся с 1 по 21 января 2023 года включительно, по китайскому календарю относятся к Чёрному Водяному Тигру. Год Чёрного Водяного Кролика начался 22 января 2023 года и продолжался до 9 февраля 2024 года включительно.
Какой характер у женщины-Кролика?
Женщине-Кролику в восточном гороскопе приписывают дипломатичность, наблюдательность, самостоятельность и эмоциональную восприимчивость. В отношениях она символически стремится к доверию и взаимному уважению, а в работе ценит возможность реализовывать собственные идеи. Среди сложностей называют чувствительность к критике и нежелание вступать в открытые конфликты.
Какой характер у мужчины-Кролика?
Мужчину-Кролика в популярных гороскопах описывают как рассудительного, тактичного и предусмотрительного человека. Ему приписывают способность анализировать обстоятельства, находить общий язык с окружающими и сохранять самостоятельность в принятии решений. Потенциальными сложностями считаются излишняя осторожность и склонность откладывать неприятные разговоры.
С кем совместим Кролик?
Наиболее гармоничными для Кролика по китайскому гороскопу традиционно считают союзы с Козой, Собакой и Свиньёй. Два Кролика также могут иметь схожие символические представления о взаимоотношениях. Более сложными называют сочетания с Петухом, Драконом и Крысой, однако научных оснований определять совместимость людей по году рождения нет.
Если вы уже нашли в характеристике Кролика знакомые черты, самое время узнать, каким для этого знака может стать наступающий год. На Life.ru уже опубликован восточный гороскоп на 2027 год с прогнозами для всех 12 животных китайского календаря, включая Кролика. А тем, кто хочет подробнее разобраться в предсказаниях астрологов, предлагаем прочитать общий гороскоп на год Красной Огненной Козы, а также узнать, какие перспективы обещают звёзды в карьере и работе, любви и финансах.
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