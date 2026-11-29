После 2028 года налоговый режим для самозанятых, скорее всего, сохранят, но страховые взносы могут стать обязательными, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Эльвира Рамазанова. По её мнению, в этом случае могут пересмотреть и ставку налога на профессиональный доход, чтобы общая сумма платежей оставалась посильной.

«Скорее всего, речь пойдёт об обязательных страховых взносах — это логично: люди хотят не только платить налог, но и копить пенсионные баллы, иметь право на больничный», — пояснила собеседница РИАМО.

Ещё один вопрос — сколько сможет зарабатывать самозанятый, сохраняя право на льготный режим. Сейчас предел составляет 2,4 млн рублей в год. По словам эксперта, обсуждается повышение до 3,8–4,2 млн рублей. Конкретную сумму пока не определили.

Профильный эксперт Ирина Мамина допустила, что строже станут проверять работодателей, которые оформляют штатных сотрудников как самозанятых. Для тех же, кто сам ищет заказчиков и отвечает за результат, важно сохранить простые правила, добавил экономист Владислав Скрипко.