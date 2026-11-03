«Нам Брюссель не указ»: ЕС усиливает позиции Навроцкого, поддерживая Туска
Политолог Аджамян: Евросоюз может усилить Навроцкого, поддерживая Туска
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Вмешательство Евросоюза в политическое противостояние в Польше может укрепить позиции президента Кароля Навроцкого вместо его оппонента — премьера Дональда Туска, считает член экспертного клуба «Дигория» Нарат Аджамян. По его мнению, поддержка главы правительства со стороны Брюсселя подтолкнёт поляков к голосованию за консерваторов.
«Рядовые поляки в большей степени назло могут поддержать президента и консервативные силы с позиции: мол, мы же независимая страна, имеем право делать то, что хотим, и вообще нам Брюссель не указ», — заявил политолог в беседе с 360.ru.
Выбор ЕС он объяснил близостью либеральных взглядов Туска к позиции Брюсселя. Навроцкого, напротив, там критиковали за консерватизм и отказ принимать присягу у избранных парламентом судей Конституционного трибунала. Однако многие жители Польши, по оценке эксперта, могут расценить поддержку премьера как вмешательство во внутренние дела.
Польское общество остаётся достаточно консервативным, национальные настроения за последние годы усилились. Преимущества членства в ЕС не заставят граждан отказаться от самостоятельности во внутренних вопросах. На этих настроениях Навроцкий может сыграть на парламентских выборах осенью 2027 года, заключил специалист.
Напомним, объявление об отстранении руководства Конституционного трибунала Польши спровоцировало протесты и столкновения с полицией. Президент Кароль Навроцкий экстренно вернулся в Варшаву и потребовал срочных консультаций с парламентскими силами, назвав произошедшее силовым захватом государственного органа. Однако премьер Дональд Туск отказался от компромисса с оппозицией. Еврокомиссия фактически поддержала позицию правительства.