Вмешательство Евросоюза в политическое противостояние в Польше может укрепить позиции президента Кароля Навроцкого вместо его оппонента — премьера Дональда Туска, считает член экспертного клуба «Дигория» Нарат Аджамян. По его мнению, поддержка главы правительства со стороны Брюсселя подтолкнёт поляков к голосованию за консерваторов.

«Рядовые поляки в большей степени назло могут поддержать президента и консервативные силы с позиции: мол, мы же независимая страна, имеем право делать то, что хотим, и вообще нам Брюссель не указ», — заявил политолог в беседе с 360.ru.

Выбор ЕС он объяснил близостью либеральных взглядов Туска к позиции Брюсселя. Навроцкого, напротив, там критиковали за консерватизм и отказ принимать присягу у избранных парламентом судей Конституционного трибунала. Однако многие жители Польши, по оценке эксперта, могут расценить поддержку премьера как вмешательство во внутренние дела.