Напавшую на детей в Новосибирске 12-летнюю девочку отправят в спецучреждение

12-летнюю девочку, которая ранила двух детей ножом на площадке в Новосибирске, передадут медикам для помещения в специализированное учреждение. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Кроме того, школьницу поставят на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. Привлечь её к уголовной ответственности нельзя, поскольку она не достигла установленного законом возраста, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

После нынешнего инцидента девочку доставили в отдел полиции. Теперь дальнейшее наблюдение за ней продолжат специалисты медицинского учреждения и сотрудники ПДН.