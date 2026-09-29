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Опубликовано 29 сентября, 19:33

Напавшую на детей в Новосибирске 12-летнюю девочку отправят в спецучреждение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HenadziPechan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HenadziPechan

12-летнюю девочку, которая ранила двух детей ножом на площадке в Новосибирске, передадут медикам для помещения в специализированное учреждение. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Кроме того, школьницу поставят на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. Привлечь её к уголовной ответственности нельзя, поскольку она не достигла установленного законом возраста, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

После нынешнего инцидента девочку доставили в отдел полиции. Теперь дальнейшее наблюдение за ней продолжат специалисты медицинского учреждения и сотрудники ПДН.

В Фокино мальчик напугал детей на площадке огромным ножом, им занялась полиция
В Фокино мальчик напугал детей на площадке огромным ножом, им занялась полиция

Нападение произошло 29 сентября в Ленинском районе Новосибирска. Пострадали дети 2015 и 2022 годов рождения. Одну из девочек прооперировали, сейчас она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Эта же школьница уже проходила принудительное лечение около шести месяцев после нападения с ножом на свою бабушку.

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Анастасия Никонорова
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