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Опубликовано 27 октября, 14:30

«Напрямую помогают России»: Зеленский в истерике обвинил союзников в задержке ракет для Patriot

Зеленский: Задержка поставок ракет для Patriot и NASAMS помогает России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Владимир Зеленский обвинил западных союзников в искусственном затягивании поставок ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot и NASAMS. По его мнению, такая задержка напрямую помогает России продолжать удары по украинской территории. Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях.

«Искусственная и долгая задержка передачи ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS, которая, к сожалению, началась недавно, напрямую помогает России», — написал Зеленский.

Заявление прозвучало на фоне очередной серии российских ударов по Украине. По утверждению Зеленского, в ночь на 27 октября российские военные применили 16 баллистических ракет и более 280 беспилотников. Среди целей он назвал объекты энергетической, транспортной и городской инфраструктуры.

Особое значение для Киева имеют ракеты PAC-2 и PAC-3, используемые комплексами Patriot. При этом часть вооружений, о задержке которых заявляет украинская сторона, уже оплачена союзниками в рамках программы PURL, предусматривающей закупку американского оружия для Украины.

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Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский пожаловался на почти месячное ожидание подписи Хегсета по ракетам Patriot и NASAMS. Украинский лидер рассказал, что поручил министру обороны, главнокомандующему ВСУ и главе МИД повторно обсудить поставки с американской стороной. При этом Киев продолжает переговоры с европейскими государствами, поскольку передача вооружений американского производства из их запасов также требует согласования Вашингтона.

Больше новостей о поставках западного вооружения, заявлениях Киева и отношениях Украины с США — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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