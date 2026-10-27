«Напрямую помогают России»: Зеленский в истерике обвинил союзников в задержке ракет для Patriot

Владимир Зеленский обвинил западных союзников в искусственном затягивании поставок ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot и NASAMS. По его мнению, такая задержка напрямую помогает России продолжать удары по украинской территории. Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях.

«Искусственная и долгая задержка передачи ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS, которая, к сожалению, началась недавно, напрямую помогает России», — написал Зеленский.

Заявление прозвучало на фоне очередной серии российских ударов по Украине. По утверждению Зеленского, в ночь на 27 октября российские военные применили 16 баллистических ракет и более 280 беспилотников. Среди целей он назвал объекты энергетической, транспортной и городской инфраструктуры.

Особое значение для Киева имеют ракеты PAC-2 и PAC-3, используемые комплексами Patriot. При этом часть вооружений, о задержке которых заявляет украинская сторона, уже оплачена союзниками в рамках программы PURL, предусматривающей закупку американского оружия для Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский пожаловался на почти месячное ожидание подписи Хегсета по ракетам Patriot и NASAMS. Украинский лидер рассказал, что поручил министру обороны, главнокомандующему ВСУ и главе МИД повторно обсудить поставки с американской стороной. При этом Киев продолжает переговоры с европейскими государствами, поскольку передача вооружений американского производства из их запасов также требует согласования Вашингтона.