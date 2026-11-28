Нет такой дозы алкоголя, при которой любому человеку можно гарантировать, что у него не разовьётся зависимость, уверена психиатр-нарколог Марина Калюжная. По её словам, даже небольшие порции спиртного связаны с вредом для здоровья, в том числе с риском развития рака.

Для взрослых без противопоказаний врач привела недельный ориентир: не более 100–140 граммов чистого спирта. При этом как минимум два дня в неделю должны проходить вообще без алкоголя.

Имеет значение и то, за какое время человек выпивает это количество. Например, около 100 граммов чистого спирта содержится в бутылке вина. Если выпить её за один вечер, это считается рискованным употреблением, пояснила собеседница «Ленты.ру».