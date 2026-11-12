Вдову военного лётчика, которая практически перестала ходить, эвакуировали из обстреливаемого села в Запорожской области после сильной атаки беспилотников. В населённом пункте пропали вода и электричество, а пожилой женщине срочно требовалась медицинская помощь. Кадры спасательной операции и трогательной встречи с дочерью Life.ru эксклюзивно предоставил Народный фронт.

Народный фронт вывез вдову военного лётчика из села под обстрелами. Видео © Народный фронт

Анна Тимофеевна много лет прожила в одном из сёл Мелитопольского округа. Когда-то она вместе с мужем-военным переезжала по местам его службы: сначала в Чехословакию, затем в Афганистан. Позже супруги обосновались в Запорожской области. После смерти мужа женщина осталась одна, но покидать ставшее родным село не хотела. Здесь осталась её давняя подруга, с семьёй которой они когда-то приехали почти одновременно.

За последний год здоровье пенсионерки сильно ухудшилось, она практически потеряла возможность самостоятельно передвигаться. Ситуацию осложнили постоянные обстрелы. По информации Народного фронта, после недавней массированной атаки дронов в селе оказалась повреждена инфраструктура, жители остались без света и воды. Тогда дочь Анны Тимофеевны обратилась к общественникам с просьбой вывезти мать в Ростов-на-Дону.

«К нам обратились люди, просили помощи, забрать бабушку, привезти, доставить её в Ростов», — рассказал Life.ru руководитель регионального отделения Народного фронта в Запорожской области Сергей Бильченко.

Эвакуация проходила по опасной дороге, которую местные жители прозвали «трассой смерти» из-за постоянной угрозы беспилотников. По пути волонтёры встретили машину мобильной огневой группы, которая помогла подстраховать поездку.

Анна Тимофеевна не видела дочь ровно год. Их долгожданную встречу удалось запечатлеть на видео. Родственница пенсионерки не скрывала благодарности людям, которые помогли вернуть мать домой.

«Спасибо, Народный Фронт, спасибо, что помогли, выручили маму мою из тяжёлых условий довезли до нас живую, здоровую. Безмерно вам благодарны, спасибо за то, что вы есть», — сказала дочь эвакуированной женщины.

Ранее Life.ru сообщал о серьёзных перебоях с электроснабжением Запорожской области после атаки беспилотников 4 ноября. Губернатор Евгений Балицкий рассказал, что повреждения получили магистральные энергосети за пределами региона, от которых зависит подача электричества. Восстановительные работы взяли на особый контроль федеральные власти.

Кроме того, 9 ноября Life.ru писал о гибели мирного жителя в Энергодаре при атаке беспилотника на автомобиль. По словам главы города Максима Пухова, дрон ударил по легковой машине утром на пересечении улиц Комсомольской и Курчатова. Водитель 1967 года рождения получил смертельные ранения.