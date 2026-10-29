«Нарушает тайну клиента»: Почему нельзя публиковать историю рабочего места в вакансии

Обязательная публикация истории рабочего места может раскрыть конфиденциальные сведения компании и осложнить найм, полагает HR-эксперт Зулия Лоикова. По её мнению, данные о частой смене сотрудников без объяснения обстоятельств могут ввести кандидатов в заблуждение.

«Это же нарушает тайну клиента. Это не инструмент для соискателя», — отметила собеседница НСН.

Выяснить причины текучести можно и без обязательного информблока. Для этого достаточно поговорить с нынешними и бывшими работниками, изучить архивные вакансии и задать вопросы рекрутеру. Компаниям специалист посоветовала рассказывать о стиле управления и карьерном росте сотрудников.