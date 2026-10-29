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Регион
Опубликовано 29 октября, 16:03

«Нарушает тайну клиента»: Почему нельзя публиковать историю рабочего места в вакансии

HR-эксперт Лоикова: История рабочего места в вакансии нарушит конфиденциальность

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обязательная публикация истории рабочего места может раскрыть конфиденциальные сведения компании и осложнить найм, полагает HR-эксперт Зулия Лоикова. По её мнению, данные о частой смене сотрудников без объяснения обстоятельств могут ввести кандидатов в заблуждение.

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«Это же нарушает тайну клиента. Это не инструмент для соискателя», — отметила собеседница НСН.

Выяснить причины текучести можно и без обязательного информблока. Для этого достаточно поговорить с нынешними и бывшими работниками, изучить архивные вакансии и задать вопросы рекрутеру. Компаниям специалист посоветовала рассказывать о стиле управления и карьерном росте сотрудников.

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Ранее россиян предупредили, что работодатели сопоставляют открытые страницы кандидатов в соцсетях с резюме. Вопросы могут вызвать систематические расхождения между профессиональным образом соискателя и его публикациями.

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Борис Эльфанд
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