Нарышкин предупредил разведки СНГ о реальном риске масштабной войны в Евразии
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Европейские политики продолжают следовать концепции контролируемой эскалации, которая способна привести к масштабному военному столкновению. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его оценке, угроза такого конфликта распространяется на всё евразийское пространство и уже не выглядит гипотетической.
«Риск возникновения масштабного конфликта на всём пространстве Евразии вполне реальный, и это вызывает самые-самые серьёзные опасения», — подчеркнул глава СВР на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Нарышкин добавил, что европейские лидеры верят в возможность балансировать на грани, не допуская неконтролируемого развития событий. По данным российской разведки, эту стратегию западные спецслужбы разработали ещё в прошлом веке.
Ранее Life.ru писал, что Германия продолжает двигаться по пути эскалации отношений с Россией, наращивая поставки вооружений Украине и ужесточая ограничения против РФ. При это в нашем МИД не раз сообщали, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, несмотря на ускоренную милитаризацию альянса и Евросоюза.
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