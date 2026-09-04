Европейские политики продолжают следовать концепции контролируемой эскалации, которая способна привести к масштабному военному столкновению. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его оценке, угроза такого конфликта распространяется на всё евразийское пространство и уже не выглядит гипотетической.

«Риск возникновения масштабного конфликта на всём пространстве Евразии вполне реальный, и это вызывает самые-самые серьёзные опасения», — подчеркнул глава СВР на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Нарышкин добавил, что европейские лидеры верят в возможность балансировать на грани, не допуская неконтролируемого развития событий. По данным российской разведки, эту стратегию западные спецслужбы разработали ещё в прошлом веке.