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Опубликовано 8 октября, 13:58

«Нас испытывают на прочность»: Российские гимнасты рискуют не попасть на ЧМ из-за проблем с визами

Родионенко: Российские гимнасты могут не попасть на ЧМ из-за проблем с визами

Обложка © ТАСС / Sports Press Photo / Sipa USA

Обложка © ТАСС / Sports Press Photo / Sipa USA

Сборная России по спортивной гимнастике может не выступить на чемпионате мира в Нидерландах: визы для спортсменов до сих пор не оформлены. Об этом РИА «Новости» сообщила бывший старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

По её словам, ситуация с документами остаётся неопределённой, и это вызывает серьёзную тревогу. Специалист добавила, что именно ближайший рабочий день в посольстве становится решающим, ведь позже оформить выезд до начала турнира уже не получится.

«Нас просто испытывают на прочность. Надеемся, что вопрос все-таки решится», — сказала Родионенко.

Мировое первенство по спортивной гимнастике состоится в Роттердаме с 17 по 25 октября.

Проблемы с визами у российских гимнастов возникали и перед чемпионатом Европы в Хорватии. За два дня до вылета документы не получили сразу несколько спортсменов, тренер и врач сборной. Позднее визы всё же выдали четырём гимнастам, в том числе Ангелине Мельниковой, Анне Калмыковой, Лейле Васильевой и Алексею Усачёву, однако часть команды так и осталась без разрешения на въезд.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российской гимнастке Ангелине Мельниковой повысили оценку за вольные упражнения до 13,8 балла после апелляции на чемпионате Европы в Загребе. Изначально судьи оценили её выступление в 13,6 балла при базе 5,6, однако тренеры не согласились и подали протест. После его рассмотрения базу повысили до 5,8, а итоговая оценка выросла до 13,8. Отмечалось, что в четверг в Загребе должна была определиться победительница личного многоборья.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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