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Опубликовано 29 сентября, 17:54

«Нас ждут тяжёлые недели и месяцы»: Туск предупредил поляков о ситуации у границы

Туск предупредил Польшу о тяжёлых неделях и месяцах из-за ситуации у границы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Польшу ждут тяжёлые недели и месяцы на фоне участившихся ударов по объектам на западе Украины вблизи польской границы. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

В Варшаве отмечают, что польской авиации всё чаще приходится подниматься в воздух, а службы в восточных регионах страны работают в режиме повышенной готовности. Ранее власти Польши уже объявляли об усилении мер безопасности на фоне ударов по украинской приграничной инфраструктуре.

Польские власти также предупреждают, что атаки в приграничных районах становятся всё более регулярными. Министр внутренних дел Марцин Кервиньский отметил, что Россия изменила тактику и уже несколько дней наносит удары по районам украинско-польских погранпереходов.

На этом фоне Варшава усиливает инструкции для населения и госучреждений на случай воздушной угрозы. В частности, МВД Польши подготовило рекомендации по действиям после включения сирен, а школы получили дополнительные указания на случай тревоги.

Польша подняла военную авиацию из-за ударов России по целям на Украине
Польша подняла военную авиацию из-за ударов России по целям на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что польские службы дважды эвакуировали пункты пропуска Дорогуск и Зосин на границе с Украиной из-за угрозы беспилотников. После отмены тревоги переходы вернулись к обычной работе. А накануне стало известно, что помещение украинского пункта пропуска «Ягодин» на границе с Польшей получило повреждения после удара беспилотника поблизости. Инцидент произошёл в районе села Старовойтово Ковельского района во время воздушной тревоги: ударной волной повредило здание КПП на въезде в терминал.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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