Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 07:50

«Население без отопления не останется»: Кого затронут ограничения энергии в ЕС

Эксперт Юшков: Ограничения энергии в ЕС затронут промышленность, а не людей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если Евросоюзу придётся ограничивать потребление энергоресурсов, меры, вероятнее всего, затронут промышленность. Оставлять население без отопления сейчас вряд ли станут, полагает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Призыв Брюсселя экономить газ и электричество специалист расценил как подготовку к возможным трудностям. Ограничения могут понадобиться отдельным странам, если с наступлением холодов значительная часть топлива будет уходить на обогрев и возникнет дефицит. В таком случае лимиты могут затронуть прямое использование газа в производстве.

Евросоюз готовится затянуть пояса: странам предложили экономить газ и электричество
Евросоюз готовится затянуть пояса: странам предложили экономить газ и электричество

Например, химические предприятия и изготовители азотных удобрений используют метан как сырьё. Сокращение поставок этим потребителям позволило бы сберечь ресурсы. Для промышленных объектов, не относящихся к первоочередным, также могут установить графики электроснабжения или снизить температуру теплоносителя.

Дорогая энергия уже заставляет предприятия уменьшать потребление. Выпущенная с дополнительными затратами продукция проигрывает на мировом рынке, поэтому спрос на энергоресурсы снижается естественным образом, отметил энергетик в интервью NEWS.ru.

«Решение принято на уровне ЕС»: Почему Испания отказалась от СПГ из России
«Решение принято на уровне ЕС»: Почему Испания отказалась от СПГ из России

Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС экономить на отоплении общественных зданий и отключать ненужное наружное освещение ночью. Среди мер также названо стимулирование домохозяйств сокращать расход электричества в часы пик.

Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar