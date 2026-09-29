«Население без отопления не останется»: Кого затронут ограничения энергии в ЕС

Если Евросоюзу придётся ограничивать потребление энергоресурсов, меры, вероятнее всего, затронут промышленность. Оставлять население без отопления сейчас вряд ли станут, полагает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Призыв Брюсселя экономить газ и электричество специалист расценил как подготовку к возможным трудностям. Ограничения могут понадобиться отдельным странам, если с наступлением холодов значительная часть топлива будет уходить на обогрев и возникнет дефицит. В таком случае лимиты могут затронуть прямое использование газа в производстве.

Например, химические предприятия и изготовители азотных удобрений используют метан как сырьё. Сокращение поставок этим потребителям позволило бы сберечь ресурсы. Для промышленных объектов, не относящихся к первоочередным, также могут установить графики электроснабжения или снизить температуру теплоносителя.

Дорогая энергия уже заставляет предприятия уменьшать потребление. Выпущенная с дополнительными затратами продукция проигрывает на мировом рынке, поэтому спрос на энергоресурсы снижается естественным образом, отметил энергетик в интервью NEWS.ru.

Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС экономить на отоплении общественных зданий и отключать ненужное наружное освещение ночью. Среди мер также названо стимулирование домохозяйств сокращать расход электричества в часы пик.