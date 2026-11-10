Глеб Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого стал лидером голосования за любимого милиционера отечественного кино. Героя фильма «Место встречи изменить нельзя» выбрали 49% участников опроса, который провёл kp.ru ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

Ближайший соперник Жеглова, деревенский участковый Фёдор Анискин, получил 17% голосов. Персонажа Михаила Жарова из картины «Анискин и Фантомас» зрители поставили выше Сергея Глухарёва. Следователь из «Глухаря», которого сыграл Максим Аверин, набрал 7%.

За тройкой лидеров расположились Павел Знаменский из «Следствие ведут ЗнаТоКи» и Игорь Плахов из «Убойной силы». Герою Георгия Мартынюка достались 6%, а персонажу Константина Хабенского — 5%.

По 4% получили Павел Кравцов из «Участка» и Григорий Измайлов из «Полицейского с Рублёвки». Оставшиеся места заняли герои «Улиц разбитых фонарей»: Андрей Ларин и Анатолий Дукалис набрали по 3%, Владимир Казанцев — 2%.