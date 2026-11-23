Украинский военнослужащий, который в состоянии алкогольного опьянения сбил девочку на боевой машине пехоты (БМП) в Константиновке, стал Героем Украины. Об этом рассказал житель города Юрий Бурдюков, эвакуированный из города бойцами 78-го полка «Север-Ахмат» Южной группировки войск в сюжете телеканала «Звезда».

«Девочку раздавили, бээмпэшкой сбили. И там город поднялся, пошли колонной, дошли до этого самого, они начали стрелять с оружием. Ну, разогнали, короче, людей», — рассказал Бурдюков.

По словам мужчины, трагедия вызвала массовое возмущение жителей Константиновки. Особенно активно протестовала молодёжь, требовавшая наказать виновных. Бурдюков утверждает, что украинские военные разогнали собравшихся с применением оружия.

ДТП произошло 16 марта 2015 года. Украинский военнослужащий Роман Карпинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление бронированным тягачом МТ-ЛБ и сбил пешеходов. В результате погибла восьмилетняя девочка, ещё несколько человек пострадали. Впоследствии водителя приговорили к четырём годам лишения свободы.

Государственную награду получил и Марьян Рак, который также проходил обвиняемым по делу. Он был награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени за боевые заслуги. В декабре 2016 года суд приговорил его к двум годам дисциплинарного батальона с лишением воинского звания.