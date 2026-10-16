«Насмотрелись американской гадости»: Милонов призвал ужесточить контроль за антидепрессантами
Депутат Милонов призвал ужесточить назначение антидепрессантов в России
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
В России необходимо ужесточить контроль за назначением и выдачей антидепрессантов, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. На фоне сообщений о росте продаж препаратов он раскритиковал «лжепсихологов» и напомнил, что медикаментозное лечение должен назначать врач.
«Люди насмотрелись американской гадости и жрут всякие антидепрессанты, а потом что? А потом самоубийство, алкоголизм и гомосексуализм* возникает», — заявил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».
Кроме того, Милонов призвал сограждан отказаться от курения и употребления алкоголя, чтобы не впадать в депрессию и не принимать антидепрессанты.
Ранее психотерапевт предупредила об опасности самостоятельного подбора и резкой отмены антидепрессантов. Препаратам может потребоваться несколько недель для выраженного эффекта, а внезапное прекращение приёма способно вызвать неприятные симптомы.
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