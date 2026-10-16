Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 18:12

«Насмотрелись американской гадости»: Милонов призвал ужесточить контроль за антидепрессантами

Депутат Милонов призвал ужесточить назначение антидепрессантов в России

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

В России необходимо ужесточить контроль за назначением и выдачей антидепрессантов, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. На фоне сообщений о росте продаж препаратов он раскритиковал «лжепсихологов» и напомнил, что медикаментозное лечение должен назначать врач.

Господь «устроил» Милонова в комитет ГД по вопросам семьи
Господь «устроил» Милонова в комитет ГД по вопросам семьи

«Люди насмотрелись американской гадости и жрут всякие антидепрессанты, а потом что? А потом самоубийство, алкоголизм и гомосексуализм* возникает», — заявил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, Милонов призвал сограждан отказаться от курения и употребления алкоголя, чтобы не впадать в депрессию и не принимать антидепрессанты.

Психолог, психотерапевт или психиатр: к кому обращаться и могут ли уволить из-за диагноза
Психолог, психотерапевт или психиатр: к кому обращаться и могут ли уволить из-за диагноза

Ранее психотерапевт предупредила об опасности самостоятельного подбора и резкой отмены антидепрессантов. Препаратам может потребоваться несколько недель для выраженного эффекта, а внезапное прекращение приёма способно вызвать неприятные симптомы.

Больше новостей о работе парламента и правительства — в разделе «Политика России» на Life.ru.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar