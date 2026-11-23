Даже одна ночь без сна может изменить то, как мозг воспринимает боль, предупредила невролог Ольга Бутенко. По её словам, при постоянном недосыпе голова может болеть чаще, а мышечное напряжение и боль в спине — ощущаться сильнее.

Мозг регулирует силу болевых сигналов, которые поступают от тела. Когда сна не хватает, нервная система хуже приглушает эти сигналы, болевой порог снижается.

«В результате раздражитель, который раньше вызывал лишь небольшой дискомфорт, может восприниматься как настоящая боль», — пояснила врач в беседе с «Лентой.ру».

Взрослым желательно спать по семь–девять часов в сутки, ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Сокращать сон в будни ради работы в надежде отоспаться на выходных специалист не советует.