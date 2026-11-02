Названа дата наступления предзимья в Москве
Синоптик Тишковец: Предзимье придёт в Центральную Россию 4 ноября
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Предзимье наступит в Центральной России 4 ноября: температура приблизится к нулю, а дождь начнёт переходить в мокрый снег. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В День народного единства в атмосфере окончательно нарушится зональная циркуляция воздуха и наступит предзимье», — написал синоптик в «Максе».
В среду, 4 ноября, столбики термометров будут держаться около нулевой отметки. По прогнозу Тишковца, прохладная и сырая погода сохранится как минимум до выходных.
Уточнённый прогноз осадков на 12 ноября поможет понять, стоит ли ждать снежного покрова до наступления устойчивой зимней погоды.
При этом первый в этом сезоне мокрый снег может выпасть в Москве на день раньше — во вторник, 3 ноября. Осадки будут небольшими и пройдут лишь местами, причём снежинки станут смешиваться с дождём.