Предзимье наступит в Центральной России 4 ноября: температура приблизится к нулю, а дождь начнёт переходить в мокрый снег. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В День народного единства в атмосфере окончательно нарушится зональная циркуляция воздуха и наступит предзимье», — написал синоптик в «Максе».

В среду, 4 ноября, столбики термометров будут держаться около нулевой отметки. По прогнозу Тишковца, прохладная и сырая погода сохранится как минимум до выходных.

Уточнённый прогноз осадков на 12 ноября поможет понять, стоит ли ждать снежного покрова до наступления устойчивой зимней погоды.