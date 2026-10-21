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Регион
Опубликовано 21 октября, 05:55

Названо место прощания с рекордсменом «Локомотива» Олегом Гариным

Прощание с рекордсменом «Локомотива» Олегом Гариным состоится в Находке

Обложка © Telegram / «СКА-Хабаровск»

Обложка © Telegram / «СКА-Хабаровск»

Прощание с легендарным нападающим московского «Локомотива» Олегом Гариным, скончавшимся в возрасте 60 лет, состоится в Находке Приморского края. Организацией церемонии займутся родственники футболиста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба «СКА-Хабаровск».

Именно в Находке Гарин родился и начинал свой путь в большой футбол. Выступая за местный «Океан», он привлёк внимание тренера Юрия Сёмина, который в 1993 году пригласил нападающего в московский «Локомотив». В составе команды спортсмен дважды выигрывал Кубок России — в 1996 и 1997 годах. Он также остаётся рекордсменом клуба по количеству голов за один сезон чемпионата России: в 1994 году футболист забил 20 мячей.

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О смерти спортсмена стало известно 20 октября. Она наступила внезапно. Одной из возможных причин мог стать инфаркт или сердечный приступ. В хабаровском клубе подтвердили, что смерть связана с проблемами со здоровьем, однако точный диагноз не называли.

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Виталий Приходько
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