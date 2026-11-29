Минтай — доступная и полезная альтернатива сёмге, считает диетолог и гастроэнтеролог Евгений Арзамасцев. По его словам, в этой нежирной рыбе много белка, йода и селена, а калорий мало.

Тем, кто ест рыбу дважды в неделю, врач посоветовал чередовать нежирные и жирные сорта. Например, в один день можно приготовить минтай, а в другой — скумбрию. Она богата витамином D и жирными кислотами омега-3, которые важны для сердца и сосудов.

«Необязательно искать редкую рыбу или каждый раз покупать сёмгу. Замороженный минтай и обычная скумбрия тоже подойдут для домашнего меню», — отметил собеседник «Ленты.ру».